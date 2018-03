Würtz singt Lieder der Romantik

Anzeige

Sopranistin Ingrid Würtz (Bild) tritt am Samstag, 3. März, um 18 Uhr im Von-Busch-Hof (Von-Busch-Hof 5a) in Freinsheim auf. Einer Mitteilung zufolge singt sie ein Programm, das Lieder von romantischen Komponisten vereint wie Felix Mendelssohn-Bartholdy, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Pauline Viardot-García, Jules Massenet und Georges Bizet. Den Konzertabend begleitet Andreas Benend am Klavier. Anlass ist der 80. Geburtstag der Sopranistin, den sie am vergangenen Dienstag feierte. Ihr Debüt als Opernsängerin gab Würtz 1968 in Saarbrücken.