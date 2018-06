Wunderhorn-Verlag mit Preis geehrt

Anzeige

Der Heidelberger Verlag „Das Wunderhorn“ wurde mit dem Landespreis für literarisch ambitionierte Kleinverlage 2018 ausgezeichnet. Wie das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst gestern mitteilte, setzte sich der Verlag gegen 20 Mitbewerber durch. „Der Wunderhorn Verlag ist am Zeitgeschehen interessiert, er ist engagiert und steht seit nun vierzig Jahren für hohe literarische Qualität“, sagte Kunstministerin Theresia Bauer gestern in Stuttgart bei der Bekanntgabe des Preisträgers. Der mit 12.500 Euro dotierte Preis für literarisch ambitionierte Kleinverlage wird am Samstag, 30. Juni, im Literaturhaus Stuttgart übergeben. lim