Liebe Leserinnen und Leser, alle sprechen vom „danach.“ Ich hingegen muss noch verarbeiten, dass es kein richtiges „danach“ geben wird. Es wird das Ende der Ausgangssperre geben, aber das „danach“, mein Leben, das ich lebte, ist das noch nicht. Es ist ein – Mit-Corona-Danach.

Wenn man von Phasen sprechen kann, so befinde ich mich noch in der Wut-Phase: Wie konnte ein Virus, das so bedrohlich ist, über die Welt kommen? Ja, ich bin noch wütend, wütend auf die WHO, auf alle, die nicht aufgepasst haben. Auf China, das zu lange vertuscht hat, auf das Robert-Koch-Institut, das zu lange beschwichtigt hat. Man könnte es kindlichen Trotz nennen, doch es gibt auch eine Fürsorgepflicht der Staaten, ja, was war mit der? Wir werden wahrscheinlich noch 18 Monate mit diesem Virus leben müssen, wer das nicht glaubt, kann sich das exzellent aufgearbeitete YouTube Video von MaiLab ansehen, da wird es für wirklich jeden nachvollziehbar erklärt.

Sicher, man könnte das jetzt als Wohlstandswut über die Botschaft lesen, dass es vermutlich keinen Sommerurlaub geben wird. Wie so viele, habe ich mich in einem Leben eingerichtet, in dem man auch auf den Sommer anderswo hinlebt; bei mir kommt hinzu, dass anderswo große Teile meiner Familie leben. Es ist aber vor allem eine Wut über die Verunsicherung, die nun ins Leben einzieht. Das Virus ist eben kein Krieg, es bahnte sich nicht an, es war plötzlich da und in der Lage, das Leben, wie ich es kannte, lahmzulegen.

Es ist eine Wut über die Verletzbarkeit der Welt – und für die kann dieses Virus natürlich rein gar nichts. Es erinnert nur daran, aus welch schwachem Material der menschliche Körper ist. Wie genial der Mensch als Geschöpf ist – und wie verletzbar zugleich. Die narzisstische Gesellschaft, die wir geworden sind – mit einem Schlag gedemütigt. Auf den Boden geholt. Zu Recht, sagen viele. Ich mag solche Abstrafungsmythen nicht.

Hm, eigentlich wollte ich heute über das „Danach“ schreiben, über die Dinge, die ich liebe, wie zum Beispiel das Schreiben in lauten Cafés. Stattdessen ist es ein Eintrag über die Wut geworden, die Hilflosigkeit und Verletzbarkeit, die eben auch da ist. Vielleicht gibt es morgen etwas über Cafés. Bis da hin, bleiben Sie bitte gesund.

