Yoncheva morgen im Rosengarten

Sie sei ein Bühnentier, sagte sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit dieser Zeitung. Das war in Salzburg, und Sonya Yoncheva ließ sich gerade für die Titelpartie von Monteverdis „Poppea“ die Haare richten, bevor sie bewies, dass ihre Aussage stimmte. Am Sonntag (19 Uhr) singt die weltweit gefragte Sopranistin nun in Mannheim – als Solistin der Mannheimer Philharmoniker unter Boian Videnoff im Rosengarten. Auf dem Programm stehen Werke des französischen und italienischen Repertoires: Berlioz, Massenet, Bizet oder Leoncavallo und Puccini. Den Abend singt Yoncheva ohne Gage. Das Konzert ist durch ihre Freundschaft zu Videnoff entstanden. „Boian und ich sind in Berlin Nachbarn.“ dms

