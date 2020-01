Viele kennen ihn als einen der besten deutschen Schauspieler: Matthias Brandt hat in den letzten Jahren in zahlreichen Fernseh- und Kinorollen geglänzt, zuletzt etwa in der Serie „Babylon Berlin“, „Transit“ oder „Toulouse“. Er war viele Jahre Kommissar Hanns von Meuffels im Münchner Polizeiruf und ist außerdem ein begnadeter Sprecher von Hörbüchern. 2016 hat er erstmals als Autor von sich reden gemacht: Sein Debüt „Raumpatrouille“, ein Erzählungsband, wurde von der Kritik gefeiert.

Nun ist Matthias Brandts „Blackbird“ erschienen, ein in den 70er Jahren spielender Roman über das Erwachsenwerden, „zart“, „traurig“ und „knallkomisch“, wie Wiebke Porombka es in ihrer Besprechung des Buches zusammenfasste. Viele Rezensenten fühlten sich bei der Lektüre von „Blackbird“ an Wolfgang Herrndorfs Klassiker „Tschick“ erinnert – und tatsächlich trifft auch Matthias Brandt brillant jenen Ton jugendlichen Überschwangs und kindlicher Zerbrechlichkeit, eine Mischung aus Unsicherheit, Melancholie und Lebensgier. In Lesung und Gespräch stellt Matthias Brandt seinen Roman am Sonntag, 23. Februar, um 19.30 Uhr bei „Literatur im Schloss“ im Deutschordensmuseum Bad Mergentheim vor.

Die zentrale Figur in „Blackbird“ ist Morten Schumacher, genannt Motte. Als der 15-Jährige einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts Roman Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen.

Die Figuren dieses Ausnahmeromans wird man nicht mehr vergessen, die Schornsteinfegerin Steffi, Elvis, den lebensklugen Bademeister mit den langen Koteletten, Neandertal-Klaus, und selbst den lustbetonten Sozialkundelehrer Meinhardt. Denn sie und all die anderen zeigen durch die Erzählkunst des Schriftstellers Matthias Brandt die Komik und die Tragik des Lebens, ihres Lebens in einer kleinen Stadt in den 70ern, aber auch unseres.

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, hat seine Karriere an verschiedenen bundesdeutschen Theatern begonnen, bevor er 2003 in dem Fernsehfilm „Im Schatten der Macht“ von Oliver Storz zum ersten Mal einem größeren Publikum bekannt wurde: Darin spielte er - lustigerweise - den DDR-Spion Günter Guillaume, der ins Kanzleramt eingeschleust schließlich zum Rücktritt Willy Brandts beitrug (dazu muss man wissen, dass Matthias Brandt der jüngste Sohn Willy Brandts ist).

Danach folgte Fernsehrolle auf Fernsehrolle, Preis auf Preis. Neben dem Film und der Literatur gehört seine Leidenschaft dem Jazz - er engagiert sich für das Festival „Enjoy Jazz“ oder schreibt zuweilen auch über Musiker, zuletzt etwa in der Zeit über ein Konzert seines Idols Archie Shepp.

Moderiert wird der Abend mit Matthias Brandt von Wiebke Porombka. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin ist Autorin, Literaturkritikerin der FAZ und Redakteurin von Deutschlandfunk Kultur in Berlin. lis

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.01.2020