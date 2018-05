Zarte Farben, leises Zwitschern

Anzeige

Drei Künstler, drei Räume, drei Wochen – und mehr als drei Überraschungen. Dieses Mal haben Susanne Lyner, Kumiko Kurachi und das Duo Maboart je drei Kunstwerke und ihre Räume per Los ausgewählt. Von den Kunstwerken kommt je eines nach Ausstellungsende in den Cube. Wie stets bildet in Raum vier Altmeisterin Vera Molnar bis zum Jahresende eine Konstante – mit Arbeiten, die alles andere als altmeisterlich anmuten: Bei dem Doppelwerk „Demi-carrés concentrique“ (konzentrische Halbquadrate) von 2011 hüpfen einem Rot und Grün dermaßen vor den Augen, dass man kaum die raffinierten Quadratpositionen erkennt, auf denen es basiert.

In Raum eins dominieren Weiß und zarte Farben von Susanne Lyner, die das Acrylmaterial in schmalen Linien auf Baumwolle oder auf quadratische Holzkörper aufschleudert. Diese Technik beherrscht sie so virtuos, dass sich die reinsten Farbgewebe dabei bilden wie bei der „Broderie“ (Stickerei). Die 25-teilige Arbeit „Les chemins des souvenirs“ (die Wege der Erinnerungen) ergibt Netze aus Wegen, Umwegen und Rückwegen mittels weißer Acryllinien auf hellblauen Gründen.

Künstliche Gerbera in blauem Licht

In Raum zwei hat die Japanerin Kumiko Kurachi zwischen Schwarz, Weiß und Rot, sowie zwischen zwei- und dreidimensionalen Wirkungen ein subtiles Gesamtkunstwerk geschaffen. Auf der Rückwand setzen zwei Siebkunstdrucke, Serigrafien, in Rot und Weiß einen Akzent. Die beiden anderen Wände bilden ein beziehungsreiches Frage- und Antwortspiel mit jeweils drei Quadraten in Schwarz und Weiß – wechselnd auf Aluminium und auf schwebend wirkenden Holzkörpern.