Zauber des Anfangs

Dass das Viernheimer Car-Watch-Festival mit Bülent Ceylan zum Auftakt ein Erfolg ist, war früh klar: Die ersten beiden Shows waren binnen Minuten ausverkauft, vier weitere folgten. Die live-haftige Premiere von Live-Kultur im Autokino-Format in der Metropolregion hat gezeigt: Es funktioniert nicht nur kommerziell. Eine Show, die sich im Wesentlichen über Autoradio und eine große Leinwand vermittelt, ist zwar kein perfektes Live-Erlebnis. Aber es gibt Interaktion, Spontaneität – und alle Beteiligten waren sichtlich glücklich, in der Corona-Krise endlich mal wieder raus- und auf andere Gedanken zu kommen. Gefahrlos, da abgeschirmt und kontaktfrei. Das war ein besonderer Abend, denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und es fühlte sich speziell an. Es bleibt abzuwarten, wie die Euphorie sich hält, falls im Herbst oder Frühjahr Autokinos immer noch die Regel als einziger Ort für Livekultur sein sollten.

Über das Virus auch mal lachen zu können, hat zurzeit eine enorm befreiende Wirkung. „Von der Huperei nehme ich an, dass es ein richtig geiler Abend war“, bilanziert Ceylan selbst. Die Hupkonzerte als Beifallersatz sind zwischen Autobahn und Einkaufszentrum wie in Viernheim auch kein Drama. Klar ist aber: Termine mit ähnlich viel derartigem Applaus werden in einem Wohngebiet wenig Beifall von den Anwohnern bekommen. Sollte also, wie geplant, eines von zwei Mannheimer Autokinos mit Live-Bühne am Neuen Messplatz entstehen, muss – wie etwa in Hannover praktiziert – Hupen leider verboten sein. Warnblinker und Lichthupe tun es auch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.05.2020