Zauber von schlichtem Schmuck

Keine Diamanten vor 18 Uhr, hieß eine eiserne Regel vor rund 120 Jahren. Bei der Arbeit, beim Einkauf, beim Klatsch mit Freundinnen oder zu Hause wurde Tagesschmuck getragen, den Abendschmuck legten die Damen nur bei besonderen Anlässen an. In betuchten Kreisen beschränkte man sich tagsüber auf eher preiswerteren Schmuck aus Silber. Das heißt aber nicht, dass die Stücke langweilig waren – ganz im Gegenteil.

Das zeigt jetzt aufs Schönste eine Ausstellung im Hessischen Landesmuseum Darmstadt unter dem Titel „Alltagstauglich! Schmuck von Jugendstil bis Art Déco“. Rund 450 Stücke aus der Zeit von 1900 bis 1930 belegen eindrucksvoll, dass damals der Tagesschmuck sehr experimentell und innovativ war. Der Abendschmuck hingegen war zwar wertvoller mit all den kostbaren Juwelen. Aber wer sich derlei teure Stücke leistete, legte Wert auf klassische Ausführung, der Mut zu modernen Formen fehlte den meisten.

Erstes Stück für vier D-Mark

Die Schau basiert auf der Privatsammlung von Astrid Ratz-Coradazzi, die mehr als 3000 Stücke besitzt und erstmals ihre Schatullen öffnet. Angefangen hat alles vor 40 Jahren mit dem ersten Kauf, einem Jugenstil-Schmuckstück für vier D-Mark – für die damals Siebenjährige viel Geld. Doch die Sammlung wuchs rasch weiter, vor allem dank „Taschengeld, Omagroschen, Geburtstags- und Weihnachtsgeschenken und Zeugnisgeldern“, wie die Sammlerin verrät.

Obwohl der Tagesschmuck in kleineren Serien oder sogar industriell hergestellt wurde, existieren mittlerweile von den meisten Stücken nur noch wenige Exemplare. Vieles wurde im Krieg zerstört oder eingeschmolzen, manches irgendwann umgearbeitet oder weggeworfen. So variiert der Wert der Exponate von 100 bis zu 25 000 Euro, meint Kustos Wolfgang Glüber. Die hohen Preise verdanken sich den wenigen wertvollen Juwelierarbeiten, die in die Sammlung gekommen sind – typische Zufallsfunde eben. Dank einer klaren Gliederung nach Themen, Stilen und Regionen wird der Besucher gut durch die Schau geleitet. Anfangs führt sie in die beiden Kunststile ein, wobei „Art Déco“ auf dem Jugendstil basiert und kein eigener Stil im engeren Sinn war. Ihm ging es um elegante Formen, kostbare Materialien, Farben, sinnliche Motive. Auch Jugendstil lässt sich Glüber zufolge nicht auf „florale Ornamente und schwingendes Frauenhaar“ reduzieren.

Kleine Serien

Um 1900/01 sorgte vor allem der 22-jährige Patriz Huber mit seinem Silberschmuck für Verbreitung und hatte viel Einfluss auf andere Gestalter. Huber, der Jüngste im Bunde der Jugendstil-Künstler auf der Darmstädter Mathildenhöhe, wandte sich von vegetabilen Formen ab und einer abstrakten Geometrie zu. Er prägte den sogenannten Darmstädter Stil, dem eine eigene Vitrine gewidmet ist. Hubers Manschettenknöpfe und Gürtelschnallen sind oft mit Spiralen verziert oder sogar spiegelsymmetrisch aufgebaut. Auch im Ausland waren seine Stücke sehr populär, die teils in Serien von 1000 Exemplaren gefertigt wurden und somit für fast jeden erschwinglich waren.

Die „Münchner Schule“ hingegen verlegte sich auf kleinere Serien von fünf bis zehn Stücken. Glübers Liebling ist eine um 1903/04 entstandene Gürtelschließe aus Silber, die teilweise vergoldet ist. Ihr stilisiertes florales Motiv mit roten Korallen wird von einem eckigen Rahmen elegant umfangen – zu schade, dass man nur den Hersteller kennt, nicht aber den Entwerfer. Der ließ sich sicher in Frankreich inspirieren. Damals waren Deutsche als Kopisten regelrecht verrufen. So stand in großen Schmuckausstellungen vor jeder Vitrine ein Wachmann und komplimentierte jeden hinaus, der Bleistift und Papier in der Hand hatte. Die deutsche Schmuckindustrie war riesig und am Export orientiert, da interessierte das Original nicht. Allein in Pforzheim gab es 1909 rund 1000 Schmuckfirmen mit 30 000 Mitarbeitern.

