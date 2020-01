Zauberer des Autorenkinos

2 Fotos ansehen Prägende Regiepersönlichkeit: Federico Fellini (im Jahr 1984). © Ursula Düren/ dpa

Zur Weltgeltung des europäischen Kinos in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts trug der italienische Film am meisten bei, und bei diesem waren es vor allem drei große Individualisten, die daran den größten Anteil hatten: Federico Fellini, Pier Paolo Pasolini und Luchino Visconti (ein Vierter wäre dann zudem noch Michelangelo Antonioni). Alle drei hatten sie im Neorealismus der Nachkriegsjahre ihre Wurzeln, in jener Filmsprache also, die bis heute internationale Wirkung zeigt. Und alle drei Regisseure prägten den europäischen Autorenfilm über Jahrzehnte hinweg.

Fellini, vor 100 Jahren, am 20. Januar 1920 in Rimini geboren, war unter ihnen der einfallsreichste, der fantasievollste und gewiss auch verspielteste, was sich besonders in späteren Werken zeigte. Filme wie „Schiff der Träume“ oder „Stadt der Frauen“, die im Titel auch gerne den Namen des Regisseurs als eine Art Marke vermerkten, sind von großen Szenen ebenso durchsetzt wie von skurrilen Einfällen; für seine eigenwillige Filmbiografie des legendären Frauenverführers Casanova beispielsweise gilt das nicht weniger. Allerdings eignet solchen Filmen auch eine starke Tendenz zum Manierismus, zur Form- und Selbstverliebtheit; entweder man schätzt sie noch oder man kann damit schlicht nicht (mehr) viel anfangen.

Aktueller geblieben sind vor allem drei große, frühere Werke, mit denen sich Fellini den Ruf eines Filmklassikers schon zu Lebzeiten erworben hat. In ihnen sind jene Motive angelegt oder fortgeführt, die er auch später immer wieder aufgegriffen und variiert hat: die Welt des Zirkus und der Artistik, die Rolle der katholischen Kirche, das Verhältnis von Männern und Frauen, dazu die oft vergebliche Suche nach einem Sinn des Daseins und die Bedeutung der Kunst und Fantasie fürs Leben.

Weithin bekannt machte Fellini, der zunächst als Illustrator und Autor für Zeitungen arbeitete, im Jahr 1954 „La Strada“, bis heute einer der populärsten Filme des italienischen Kinos – und einer der berührendsten. Anthony Quinn spielt darin den rohen Schausteller Zampano, Fellinis Frau Giulietta Masina ist die naive, etwas zurückgebliebene Gelsomina, die ihn begleitet und bei ihm ein karges Auskommen findet. Doch die Empfindsame leidet unter seiner Kälte; die Trennung ist ebenso programmiert wie ein tragisches Ende: buchstäblich großes Kino, das mit dem Oscar für den besten fremdländischen Film prämiert wurde.

1960 feierte „Das süße Leben“ (La Dolce Vita) Premiere: Marcello Mastroianni durchstreift als Boulevard-reporter Rom, porträtiert die illustre Gesellschaft, von der er selbst ein Teil ist und unter deren Lebensleere er leidet. Echte menschliche Nähe ist hier nicht vorgesehen, Selbstdarstellung ist alles, so auch im Fall der im Trevi-Brunnen badenden Schauspielerin Sylvia (Anita Ekberg). Fellini nimmt sich für den Film alle Zeit, die er braucht; drei Stunden fast dauert er und keine Minute zu lang. 1963 schließlich folgt der autobiografisch geprägte Film „Achteinhalb“ über einen Filmemacher in der Schaffenskrise; surreal und experimentell wirkt hier vieles, der Regisseur wird dafür als richtungsweisender Kinozauberer gefeiert, was er insofern beherzigt, dass er mit dem Film den Weg zu seinen eigenwilligen späteren Werken ebnet.

Es kam vor, dass sich Zeitgenossen bei Fellini meldeten, die meinten, irgendwie besonders auszusehen, aber gerade nicht: besonders attraktiv, und die in einem seiner Filme mitspielen wollten. Fellini klebte ihre Porträtfotos in ein Buch, und wenn er ein neues Projekt begann, kam er zuweilen auf die Angebote zurück. Der Regisseur war eine Institution, eine eigene Filmmarke. Passend dazu blickte er 1986 in „Intervista“ auf sein Werk zurück und spielte sich selbst.

24 Filme hat der 1993 verstorbene Regisseur und Drehbuchautor realisiert, vielfach hat er seinen Lieblingsschauspieler Marcello Mastroianni als Hauptdarsteller besetzt und seine Frau Masina mit weiblichen Hauptrollen bedacht. Bei aller Verspieltheit hatte er doch bis zuletzt das große Ganze im Blick: In seinem letzten Film „Die Stimme des Mondes“ (1990) bildet der staunende Roberto Benigni in der Hauptrolle einen Gegenpol zu seinen zur Selbstüberschätzung neigenden Mitmenschen, die danach streben, den Mond einzufangen. Sehenswert war auch das, aber doch längst nicht mehr so dicht gewebt wie frühere, vor allem wie seine drei größten und bleibenden Filme.

