Zehn Bücher warten auf neue Besitzer

„Märchenhafte Lichtblicke“ nannte die Tauberbischofsheimerin Karin Zimmermann ihr erstes Buch (wir berichteten). Darin hat sie viele Märchen und Weisheitsgeschichten für Erwachsene veröffentlicht, die den Lesern Mut und Zuversicht geben sollen. Die FN verlosen zehn Exemplare, allesamt von der Autorin handsigniert. Wer ein Buch gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Buch“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am 14. Dezember. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018