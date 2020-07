Zehn Tage und zehn Geschichten

Wie viele andere Freilichttheater mussten auch die Kreuzgangspiele Feuchtwangen ihr gesamtes für die Spielzeit 2020 geplantes Programm ins kommende Jahr verschieben. Das heißt nun aber nicht, dass sie in diesem Sommer nichts zu bieten haben. Ganz im Gegenteil, sie warten bis zum 16. August mit einem 80 Vorstellungen umfassenden Sonderprogramm, unter dem Titel „Neues Spiel – neues Glück“, auf.

Im Mittelpunkt stehen 30 Aufführungen, die im Kreuzgang stattfinden. Unter dem Titel „Passionen“ werden „Stories und Songs frei nach Giovanni Boccaccios ,Decamerone’“ präsentiert. Dass die Wahl gerade auf dieses Werk des italienischen Dichters Giovanni Boccaccio fiel, der von 1313 bis 1375 gelebt hat, ist nicht von ungefähr. Schrieb er doch diesen Novellenzyklus zwischen 1349 und 1353, nach der schrecklichen Pestepidemie, die 1348 in Florenz wütete. Es sind „Geschichten, Fabeln, Parabeln oder wirkliche Begebenheiten, die zur verderblichen Zeit der letzten Pest von sieben Damen und drei jungen Männern erzählt wurden“. Dazu kamen „einige Liedlein, die eben jene Damen zu ihrer Lust gesungen haben“.

Immer ein spannendes Thema

Die erwähnten zehn Personen flüchten für zwei Wochen aus der Stadt Florenz aufs Land. Sie erzählen sich an zehn Tagen zehn Geschichten – deshalb auch der Titel „Il Decamerone“. Dabei bildet die realistisch beschriebene Pest und ihre Folgen den Rahmen des Ganzen, des ersten großen Prosawerks der italienischen Sprache. Als „Commedia umana“ steht es neben der einige Jahrzehnte zuvor in Versen geschriebenen „Divina Commedia“ von Dante Alighieri. In Feuchtwangen werden jetzt in sieben Blöcken, die verschiedene Namen tragen, auf dem „Decamerone“ fußende Geschichten vorgestellt. „Jede Woche neu inszeniert und kombiniert, musikalisch, poetisch, wild und immer einem spannenden Thema folgend“. Die Premiere und die drei Vorstellungen danach stehen unter dem Titel „Welt“. Dann heißen die Themen: „Glück“, „Wünsche“, Herzschmerz“, „Klugheit“, Paare“ und „Happy End“.

Zum Auftakt dankte Intendant Johannes Kaetzler, der bei diesem Unterenehmen Regie führt, der Stadt Feuchtwangen, die es ermöglichte, dass sämtliche für die Spielzeit 2020 engagierten Akteure ihre Gagen bekommen und auftreten können. Und so sah man denn an diesem Premierenabend Lisa Ahorn, Lea Aumann, Rebekka Michalek, Antje Otterson, Doris Otte, Meike Pintaske, Sabine Sachse, Chantale Schumacher sowie Wolfgang Beigel, Achim Conrad, Konstantin Krisch, Lennart Matthiesen, Pascal Pawlowski, Urs Alexander Schleiff, Mario Schnitzler und Andreas Wobig, von Marion Schultheiss kostümiert, teilweise in stilisierter, an mittelalterliche Kleidung erinnernd, auf der Bühne vor dem unverstellten Kreuzgang-Torso agieren, spielen und singen. Die musikalische Leitung der Vorführung hatte Bernd Meyer.

Da wurden Songs, zumeist in englischer, nicht etwa in italienischer Sprache zum Besten gegeben. Vielleicht sollte damit ein Bezug von der Pest in Florenz damals zu der Corona-Pandemie heute hergestellt werden? Es wurde Text rezitiert, aber auch Szenen – immer Abstand wahrend – gezeigt. Dabei konnte man denn auch Kenntnis nehmen, welchen Einfluss Giovanni Boccaccio mit seinem „Decamerone“ auf die Dichter und deren Werke nach ihm gehabt hat. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang nur die Szene mit Saladin, der die Frage stellt, welches das rechte Gesetz ist, das jüdische, das sarazenische oder das christliche. Sie ist unverkennbar das Vorbild für Lessings „Ringparabel“ in seinem dramatischen Gedicht „Nathan der Weise“

Aber auch Shakespeare bediente sich in seinen Komödien „Cymbeline“ und „Ende gut, alles gut“, ebenso wie Hans Sachs für seine Fasnachtsspiele des „Decamerone“. Und so hieß es an diesem Abend, an dem noch die Szene eines bei zwei Brüdern Schulden eintreibenden Notars besondere theatralische Aufmerksamkeit erregte, in mehrfacher Hinsicht zu Recht: „Die ganze Welt ist Bühne“.

So soll es auch bei den diesjährigen Kreuzgangspielen Feuchtwangen, unter dem Motto „Neues Spiel – neues Glück“, bleiben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020