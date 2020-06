Mit dem „Beethoven Pastoral Project“ haben am Freitagabend zahlreiche Künstler und Politiker bei einer Livestream-Aktion ein Zeichen für Klimaschutz gesetzt. Präsentiert wurden neue musikalische Arbeiten sowie Film- und Wortbeiträge zum Thema Umweltschutz. Anlässlich des 250. Geburtstags Ludwig van Beethovens in diesem Jahr hatten das UN-Klimasekretariat und die Beethoven Jubiläums GmbH in Bonn kreative Menschen weltweit aufgerufen, sich von der 6. Symphonie (Pastorale) des Komponisten inspirieren zu lassen und am Weltumwelttag ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Beethoven ließ sich bei der Komposition der Pastorale von Eindrücken aus der Natur inspirieren. Die Symphonie gilt als Lobgesang auf die Schöpfung.

Offene Petition

In dem moderierten Livestream zu dem Projekt waren Gastbeiträge unter anderem von UN-Generalsekretär António Guterres und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) angekündigt. Vorgestellt werden sollte auch eine Deklaration namhafter Künstler zum Umwelt- und Klimaschutz, die als offene Petition um Mitunterzeichner wirbt. Sie soll zum Ende des Beethoven-Jubiläumsjahres den Vereinten Nationen überreicht werden. epd

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020