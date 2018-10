Zeichen gegen Vertreibung

Kunsthändler Bernd Schultz, Gründer des Berliner Auktionshauses Villa Grisebach, will dort heute und morgen seine gesamte Sammlung mit Werken von Picasso, Baselitz und Kokoschka verkaufen. Mit dem Erlös der Sammlung (Schätzwert: rund fünf Millionen Euro) soll der Aufbau des ersten deutschen Exilmuseums in Berlin finanziert werden. „Wir werden ein Exilmuseum gründen, in dem wir die Geschichte der 500 000 Menschen wieder in Erinnerung rufen, die unser Land in der NS-Zeit aus dem deutschsprachigen Kulturkreis vertrieben hat“, sagte Schultz der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Es soll gerade heute auch ein Zeichen gegen alle Formen der Vertreibung setzen.“

Herta Müller als Schirmherrin

Schirmherrin des Projekts ist Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die wegen der Verfolgung durch das Ceausescu-Regime selbst ihre Heimat in Rumänien verloren hat. Hinter der Idee steht der Kunsthistoriker Christoph Stölzl, einst Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums in Berlin, der mit einem Porträtband über deutsche Emigranten mit Fotografien von Stefan Moses die Initialzündung für das Museum gab. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018