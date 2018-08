Zeichengenie im Knabenalter mit viel Schaffenskraft

Anzeige

Fohr im Dürer-Fieber

Er war ein genauer Zeichner, der sein Auge an der Natur schulte. So zeichnete er geradezu detailverliebt einen Baum und behielt dennoch den Blick für die ganze Landschaft. Folglich schwanken seine Motive zwischen topographischer Treue und romantischen Stimmungen. Das entwickelte er zur Meisterschaft, aber zuweilen reizten ihn die Lichtverhältnisse am roten Abendhimmel und dessen Reflexe so sehr, dass etwa die Burg Hornberg am Neckar zum bloß grau getuschten Nebenmotiv wurde.

Wie viele Zeitgenossen beschäftigte er sich mit dem romantisch verklärten Rittertum, seine Motive klingen oft an Sagen- und Märchenmotive an. Die farbigen Zeichnungen indes erinnern in ihrem linearen Duktus an Aquarelle von Albrecht Dürer. Dem eiferte die in Rom ansässige Künstlergemeinschaft der Nazarener begeistert nach. Auch Fohr ließ sich von dem Dürer-Fieber anstecken und schloss sich ihnen an, entwickelte jedoch in den letzten anderthalb Lebensjahren ab November 1816 in Rom seinen eigenen Stil.

Noch vor dem Aufbruch nach Rom aber entstand 1814/15 mit Aquarell- und Deckfarben das Bild „Die Wasserfälle am Steinwäldchen unweit Baden“. Der grün-blaue Farbton ergibt einen stimmigen Gesamteindruck rund um die Quelle mit dem Knaben und dem Lämmchen. Fohr kannte offenbar nicht die Sage, dass an diesem Ort eine „Jungfrau von wunderbarer Schönheit“ von einem Jüngling gesichtet wurde – er hätte das sicher aufgegriffen.

Donnerstag, 02.08.2018