Zeigen Sie, dass Sie da sind

der gestrige Tag war aus europäischer Sicht eine Katastrophe. Nicht nur sind wir weiter eines der Zentren der Corona-Epidemie, nein, mitten in dieser Krise nutzt Viktor Orbán die Situation, um in seinem Land ein Notstandsgesetz durchzubringen, das ihm fast uneingeschränkte Macht gibt. Seine Corona-Diktatur wird prompt, wie so vieles, in Polen nachgeahmt: Dort wird an der Präsidentschaftswahl im Mai manipuliert.

Krisen sind harte Proben für jede Demokratie und was bei unseren europäischen Nachbarn gerade geschieht, zeigt, wie sehr Europa jetzt eine handlungsfähige Europäische Union braucht. Die EU steht tatenlos da, wenn sie am meisten gebraucht wird. Ungarn und Polen sind nur der Anfang.

Die Europäische Union ist derzeit weniger sicht- und hörbar als Virologen und Epidemiologen. Doch während diese vor allem Viren verstehen müssen, um beraten zu können, ist es die Politik, die handeln muss. Die EU kann die Ereignisse in Ungarn nicht aussitzen, weil jetzt Wichtigeres zu tun ist. Demokratie ist für die Europäische Union systemrelevant.

Die Länder der EU sind in vielen Bereichen gefordert, und das Ausmaß der Pandemie berechtigt noch lange nicht dazu, alles andere liegen zu lassen. Gesellschaftliche Bereiche, die in Zeiten von Pandemien vernachlässigt werden, leiden über Jahre danach an den Folgen dieser Vernachlässigung. Je schneller wir lernen, uns nicht nur auf die Krise zu fixieren, sondern uns insgesamt anpassen, desto weniger wird uns die aktuelle Krise auf lange Sicht treffen.

Für Europa heißt das: mehr Solidarität, nicht weniger. Unter dem Hashtag „leave no one behind“ fordern viele Verantwortung von der EU für die Lage an den Außengrenzen Europas. Wer den Virus ernst nimmt, kann die Lage an Europas Grenzen nicht hinnehmen. Wer Menschenrechte ernst nimmt, erst recht.

Schreiben Sie Ihren Abgeordneten, liebe Leserinnen und Leser, verfallen Sie nicht in Krisenstarre, schreiben Sie Ihren Zeitungen, zeigen Sie, dass die Bürgerinnen und Bürger da sind, auch wenn sie derzeit zuhause sitzen. Und vor allem: Bleiben Sie gesund!

Jagoda Marinic

