Zeittunnel in die 1990er

Mit der US-amerikanischen Band Dog Eat Dog ist es fast wie mit einem alten Bekannten, dem man nach vielen, vielen Jahren auf der Straße wiederbegegnet, um unter großem Hallo festzustellen, dass er sich kaum verändert hat.

Da ist es, das charakteristische, langsam und launig gegen den Sound-Strom getreidelte Saxofonspiel, das immer ein bisschen so klingt, als würde sich sein Urheber in der Sommersonne New Jerseys räkeln, während die anderen Bandmitglieder auf ihren Skateboards durch die urbane Nachbarschaft rollen. Da sind die eruptiven Brüllattacken der Gitarre und die federnd-quirlig groovenden Samples, die einen an die großen Tage von Hip-Hop-Bands wie Cypress Hill und den Wu-Tang Clan erinnern. Dazu kommen die energetischen Raps von Frontmann John Connor, stilecht angetan mit „Cornrow“-Flechtfrisur und kurzen Cargo-Hosen.

Vorgeschmack auf neues Album

Das knapp 80-minütige Konzert von Dog Eat Dog in der passabel besuchten Kolbenhalle des Mannheimer MS Connexion Complex (das nach einem schönen Vorprogramm mit der Münchner Band Machete Dance Club startet) macht mithin ordentlich gute Laune – und auch ein bisschen wehmütig-nostalgisch.

Immerhin fühlt es sich wie eine Live-Übertragung aus den 90er Jahren an, eine Zeit, als Dog Eat Dog in der allerersten Reihe standen, um ein Genre namens Crossover zu kreieren, für das sie Hardcore-Punk mit Metal und Hip-Hop fusionierten. 1991 gegründet, schafften sie zwei Jahre später mit dem Album „All Boro Kings“ ihren Durchbruch.

Mit Bassist Dave Neabore ist neben Connor ein zweites Gründungsmitglied der Band mit von der Partie, dazu kommen Schlagzeuger (und Interims-Vokalist) Brandon Finley sowie Gitarrist Roger Hämmerli; bei „Expect The Unexpected“ greift zudem Tourmanager Daniel Mallmann kompetent mit zum Mikrofon. Neben Klassikern wie „Who’s The King?“, „No Fronts“ und „Rocky“ stellen Dog Eat Dog auch ein paar neue Nummern vor – schließlich werde die Band im kommenden Jahr mit einem neuen Album wiederkommen, wie John Connor ankündigt. Es bleibt also spannend für die Fans.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.04.2019