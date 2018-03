Zeltfestival mit Yes

Anzeige

Die Rockband Yes tritt am Dienstag, 5. Juni 2018, beim Zeltfestival Rhein-Neckar auf. Den Angaben einer Sprecherin zufolge ist die Show auf dem Mannheimer Maimarktgelände (Xaver-Fuhr-Straße 101) das einzige Konzert, das die Rockmusiker Jon Anderson (Gesang), Trevor Rabin (Gitarre), Rick Wakeman als „Yes featuring Raw“ zu ihrem fünfzigsten Bühnenjubiläum in Deutschland geben.

Yes wurde in den 70er Jahren als eine prägende Progressive-Rockband bekannt, wenngleich wiederholte Umbesetzungen in der Folge Stiländerungen nach sich zogen. Im Dezember 2016 wurde Yes in die Rock and Roll Hall of Fame im US-Bundesstaat Ohio aufgenommen – eine der höchsten Auszeichnungen für eine Rockformation. lim