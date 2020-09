Zeltinger rockt

Seit 40 Jahren bringt Sänger Jürgen Zeltinger den etwas anderen Kölsch-Rock unters Volk. Am Freitag, 4. September, 20 Uhr, tritt der inzwischen 71-jährige Kultmusiker mit seiner Band im Weinheimer Schlosshof auf. Das Publikum darf sich auf eine Begegnung mit einem echten Original freuen.

Heutzutage ist fast vergessen, dass Zeltinger in seinen Anfangszeiten für gehörige Skandale sorgte. Der selbsternannte „Asi mit Niwoh“ (so der Titel seines wohl berühmtesten Liedes) schockierte mit dreckigem Punkrock, obszönen Songtexten in Kölner Mundart und unkonventioneller Aufmachung (er trat gerne nur im Tiger-Tanga auf).

Schließlich entsprach der übergewichtige, glatzköpfige Anti-Held in keinster Weise dem Image eines Popstars. Und sein offensives Bekenntnis zum Schwulsein war in den 80ern in der Rockszene noch nicht alltäglich. Gerade deswegen lieben die Fans den als „Onkel Jürgen“ oder „de Plaat“ (die Glatze) bekannten Kölner. Karten für sein Konzert sind für 28,50 Euro erhältlich.

