Oliver Triendl hat bislang bereits mehr als 100 CDs aufgenommen. © Triendl

Trauermusik. Schließlich hat Alfred Schnittke sein zwischen 1972 und 1976 komponiertes Klavierquintett selbst als Requiem bezeichnet, geschrieben nach dem Tod seiner Mutter. Und so wirkt das Stück wie eine Erinnerungsreise, einer Stilpluralität verpflichtet, die typisch ist für Schnittke. Was er so aus Vergangenheit und Gegenwart musikalisch verschmilzt und vom Quatuor Danel gemeinsam mit Pianist Oliver Triendl auf Einladung der Kammermusik Mannheim zwischen Aufbegehren und schmerzlicher Resignation ansiedelt, ist den Unwägbarkeiten menschlichen Lebens jedenfalls sehr nahe.

Sensible Klangstrukturen

Auch das zuvor im Florian-Waldeck-Saal der Reiss-Engelhorn-Museen aufgeführte As-Dur-Streichquartett Dmitri Schostakowitschs bietet solche Kontraste. Sensibel angelegte Klangstrukturen und verstörend aggressive Akkordschläge bilden eine zerklüftete Welt. Wer sich in ihr bewähren will, muss, wie die Mitglieder des Quatuor Danel, neben analytischem Scharfsinn und präziser Technik auch ein hohes Maß an disziplinierter emotionaler Direktheit investieren, um die manchmal schwer zu durchschauenden thematischen Bezüge als organische Einheit in den Griff zu bekommen.

Dass César Francks 1870 uraufgeführtes f-Moll-Klavierquintett mit seiner gelegentlich überhitzten Ausdrucksdichte und den dramatischen Steigerungen weit in die Musik des 20. Jahrhunderts hineinzuragen scheint, war an diesem Abend kein Zufall. Von ergreifend süßen Geigentönen bis zu Anstürmen hochgepeitschter Energien reichen die Verbindungslinien. Sie geben den Instrumentalisten entscheidende Impulse für jene dynamischen Schübe und poetischen Empfindsamkeiten, die als Umrisse von Gedanken und Gefühlen verstanden werden können. Wie in der Zugabe, dem langsamen Satz aus Louis Viernes Quintett, dessen klanglich verschattete Passagen eine wunderbar durchgehörte Helligkeit erfuhren. hub

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020