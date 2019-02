Zimmertheater wechselt Programm

Knapp 14 000 Besucher haben das Theaterstück „Die Lüge“ im Heidelberger Zimmertheater bereits gesehen. Wie das Theater gestern mitteilte, wird das Stück nach 180 Vorstellungen am Samstag, den 2. März, das letzte Mal gespielt. Des Weiteren wurde das neue Stück „Zweifel“ von John Patrick Shanley angekündigt. Shanleys Theaterstück wurde 2005 unter anderem mit dem Pulitzerpreis und dem Tony Award ausgezeichnet und wird in Heidelberg von Ute Richter inszeniert. Die Premiere findet am Donnerstag, den 14. März, um 20 Uhr statt. Zwischen dem 2. und 14. März gibt es im Zimmertheater keine Vorstellungen. nik

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019