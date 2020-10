Zu eigener Stimme gefunden

„Immer diese Scheißtürken! Nie geben sie Ruhe!“ Der Kommentar fällt im Unterricht mitten aus dem Nichts. Der Lehrer überfordert, die Klasse schreit sich an, eine Schülerin verlässt unter Tränen das Klassenzimmer. Mitten drin Yaren, deren Herkunft immer wieder eine Rolle spielt, obwohl sie nie danach gefragt hat. Yaren will einfach nur Yaren sein.

Wir begleiten die 14-jährige Protagonistin im Roman „Nationalität: Mensch!“ in Etappen bis in ihr Leben als Erwachsene. Sie wächst in Heidelberg auf, mit ihrem älteren Bruder Yasin, ihren Eltern, die aus der Türkei stammen, und ihrer besten Freundin Anna, mit der sie über Schulhofschwärme redet. Es geht um Freundschaft, Zukunftsträume, Zugehörigkeit und Religion.

Das Besondere an dem Buch: Hinter ihm stecken 22 Autoren und sechs Jahre Schreibarbeit. Drei Freunde riefen das Projekt 2013 ins Leben und gründeten dafür den Verein Heidelfriends. Über die Presse, das Internet, im Freundes- und Bekanntenkreis rekrutierten sie weitere Autoren zwischen 16 und 26 Jahren, die meisten mit eigenem Migrationshintergrund.

Unterstützung holten sich die Gründer beim Interkulturellen Zentrum Heidelberg. „Ihr wollt ein Buch schreiben, gemeinsam?“, fragt dessen Leiterin und Autorin Jagoda Marinic erst etwas verwundert, als die Initiatoren – jung und entschlossen – in ihrem Büro sitzen. Dann versteht sie, welche Kraft hinter der Idee steckt.

Schreiben als virtuelles Projekt

Die Autoren handelten Inhalt und Charaktere der Geschichte gemeinsam aus. Die Schreibarbeit lief über Google Docs. Mit der Anwendung konnten die Verfasser von unterschiedlichen Orten auf dasselbe Dokument zugreifen, Passagen gegenseitig kommentieren und erweitern, wie bei einem Wikipedia-Artikel. Schreibtrainerin Anette Huesmann gab der Gruppe Workshops.

Jeder der Autoren hatte eine eigene Motivation, am Projekt teilzunehmen. Für Heidelfriends-Mitgründer Özcan Yologlu war es die Suche nach Identität, erzählt er. Interkulturelle Konflikte im Umfeld, im Sportverein hatten Denksteine ins Rollen gebracht. „Ich war mir sicher, dass ich mit meinen Gedanken und Wahrnehmungen nicht alleine sein konnte“, sagt Yologlu. Er wollte sich mit anderen austauschen, aber auch Verständnis nach außen schaffen – bei Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

„Wir haben nichts verheimlicht, nichts zurückgehalten, nur Klischees wollten wir in unserer Geschichte weglassen“, erklärt Hüseyin Özcan, ein weiterer der drei Initiatoren des Autorenkollektivs.

Es ist genau diese Authentizität, die das Buch ausmacht – oder das „Sezieren der Sache am lebendigen Leib“, wie es Manfred Metzner nennt, in dessen Wunderhorn Verlag das Buch erschien. Yarens Opa, der fragt, wo sie später mal wohnen möchte und über die „falsche“ Antwort enttäuscht ist. Freundin Anna, die das Kopftuch von Yarens Mutter in Deutschland unpassend findet. Der Händler auf dem Basar im Türkeiurlaub, der zur Familie sagt: „Ihr seht aus wie Touristen, das erkenne er an der Kleidung und der Aussprache.“ Anlehnungen zum „echten“ Leben gibt es immer wieder. Etwa die Fußball–EM, bei der Deutschland gegen die Türkei im Halbfinale spielt. Welche Mannschaft kann Yaren jetzt unterstützen, ohne ihre Familie oder Freunde zu enttäuschen? Und vor allem: Was will sie selbst?

Mitautorin Rabia Polat war dafür, die EM-Szene ins Buch aufzunehmen. Polat erinnerte sich, wie dieses Halbfinale 2008 auch sie selbst mit Identitätsfragen konfrontiert hatte. „Als wir im Autorenteam über das Kapitel diskutiert hatten, wurde mir zum ersten Mal klar, dass es damals vielen so gegangen ist.“

Selbstbehauptung und Sprachrohr

Das Buch hält keine Predigt. Es lässt jeder Figur einen eigenen Standpunkt, eine eigene Entwicklung – ohne zu verurteilen. „Für uns ist das Buch auch eine Selbstbehauptung“, so Autor Yologlu, „ein Sprachrohr für das, was wir fühlen und denken“. Das Buch ist eine Chance, denen zuzuhören, die wissen, wovon sie reden.

„Es ist ein Klischee, dass Integration nur über Sport funktioniert. Es geht auch über Literatur und digitale Projekte“, sagt Jagoda Marinic. Sie hofft, dass „Nationalität: Mensch!“ bald auch als Unterrichtsmaterial in Schulen genutzt wird.

Die offizielle Buchpremiere fand am Donnerstag im Livestream der Frankfurter Buchmesse statt.

