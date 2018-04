Zu einem frustrierten, mürrischen Menschenfeind geworden

Anzeige

Auf Befehl des Kaisers musste sich Tiberius von seiner geliebten Vipsania Agrippina, der Tochter von Augustus’ hochgeschätztem Feldherrn Agrippa, um der Staatsräson willen 12 v. Chr. scheiden lassen und dessen Tochter Julia (39 v. Chr. bis 14 n. Chr.), für die es die dritte Ehe war, heiraten.

Obwohl ihn die Verbindung näher an die Machtzentrale heranrückte, sah Augustus seine beiden Enkel Gaius und Lucius Caesar als Nachfolger im Prinzipat – und nicht etwa Tiberius vor. Dieser fühlte sich dadurch so „misshandelt“, dass er sich für fast sieben Jahre ins Exil auf die Insel Rhodos zurückzog. Erst nach dem Tod der Brüder in den Jahren 2 und 4 n. Chr. kehrte er nach Rom zurück, wo er durch Adoption ins Geschlecht der Julier aufgenommen wurde. Er galt mit dem neuen Namen Tiberius Iulius Caesar Augustus nun als legitimer Nachfolger des Augustus.

Gefährliche Aufstände

In Rom wurde er dringend gebraucht, um gefährliche Aufstände im Balkanraum niederzuschlagen und die Donaugrenze im Norden endgültig zu festigen. Mit der Vernichtung dreier römischer Legionen unter dem Befehl des Statthalters Varus im Teutoburger Wald im Jahr 9 n. Chr. endeten für Tiberius die Versuche, die Rhein- und Donaulinie aufzugeben und das Land bis zur Elbe dem römischen Imperium einzugliedern. Erst einige Jahrzehnte nach seinem Tod wurde mit der Gewinnung des sogenannten Dekumatenlandes jenseits von Rhein und Donau diese Zurückhaltung beendet.

Nach vom Tod von Augustus im Jahr 14 n. Chr. trat Tiberius mit gespieltem Zögern die Herrschaft an. Obwohl seine Nachfolge feststand, gehörte die „recusatio“ (Weigerung) offenbar zum Ritual, keine Machtgier zu zeigen. Man hatte sich zu zieren. Die ihm zuredeten, Ja zu sagen, beschimpfte er, dass sie nicht wüssten, welch wildes Tier die Herrschaft leider sei. Schließlich gab er, wie nicht anders zu erwarten, nach.

Die ersten Jahre seiner Herrschaft zeichneten sich durch Milde und Bescheidenheit aus. Das blieb jedoch nicht so. Wahrscheinlich war es der Tod seines Sohnes Drusus im Jahr 23 n. Chr., der sein Verhalten entscheidend hin zu Härte und Grausamkeit veränderte. Mit der „lex maiestatis“ (Gesetz bezüglich Majestätsbeleidigung), die bislang hauptsächlich bei Vergehen gegen die Staatshoheit angewendet worden war, konnte unter Tiberius jeder belangt werden, der sich auch nur mit Worten gegen die kaiserliche Majestät verging. Davon wurde nun ausgiebig Gebrauch gemacht. Der Unrechtsstaat gedieh.

Rückzug nach Capri

Im Jahr 26 verließ Tiberius – ein verbitterter, frustrierter und mürrischer „Menschenfeind“ – schließlich Rom und begab sich (für immer) nach Capri, wo er die Villa Jovis, eine umfangreiche Masse von Gebäuden in schwer erreichbarer Hanglage mit einmalig schönem Blick aufs Meer, bezog. Die Gründe für die Entfernung von der Hauptstadt und Machtzentrale waren schon damals den Zeitgenossen nicht recht klar. Immerhin bot die Insel größte Sicherheit und schützte Tiberius vor den Menschen, an denen ihm nichts lag, an denen er litt.

In Rom gewann inzwischen der Präfekt Seianus in Vertretung des Kaisers mehr und mehr Macht, die er skrupellos zu seinen Gunsten ausnützte. Wahrscheinlich strebte er sogar die Nachfolge Tiberius’ an. Erstaunlich lange ließ der ihn gewähren, bis er endlich seine Verhaftung und Bestrafung forderte. Ohne nähere Weisungen abzuwarten, verurteilten ihn die Senatoren in vorauseilendem Gehorsam zum Tod. Das „Urteil“ wurde sogleich vollstreckt.

Das vorletzte Kapitel widmet Ute Schall Tiberius’ Walten auf Capri, das, wenn es so war, keine Sympathie für den alten Herrscher hervorrufen kann. Viele perverse Laster wurden ihm dort angedichtet. So soll er kleine Jungen als „Fischlein“ abgerichtet haben, um ihn im Wasser zu „umschwirren“. Scharen von nackten Mädchen und Knaben sollen in seiner Anwesenheit und natürlich auf seinen Wunsch miteinander geschlechtlich verkehrt haben, was ihn offenbar animieren sollte.

Wie so vieles sind auch die Umstände seines Todes nicht ganz klar. Um endlich an die Macht zu kommen, soll Caligula den alten und kranken Herrscher, der sich nicht mehr wehren konnte, im Bett erstickt haben. Die Römer ihrerseits wollten ihm nach seinem Tod nicht einmal die Beisetzung im Familiengrab, dem Mausoleum des Augustus, gewähren. „Tiberium in Tiberim“ (Tiberius in den Tiber) sollen sie, natürlich ohne Erfolg, skandiert haben. Solange das Römische Reich ungeteilt fortbestand, hat außer dem ersten Kaiser, Augustus, kein Herrscher länger regiert als Tiberius. Seltsam genug, dass er das die letzten zehn Jahre von der Insel Capri aus tat und sich trotz mehrfacher Ankündigung in der Hauptstadt nicht mehr blicken ließ.

Mit der Biografie des Tiberius setzt Ute Schall ihre Kaiserviten fort. Ihr stupendes Geschichtswissen, gepaart mit der Fähigkeit, die römischen Quellen (hier ist vor allem an Cassius Dio, Sueton, Tacitus und Flavius Josephus zu denken) in der Originalsprache zu lesen und auszudeuten, gaben ihr die Möglichkeit, Tiberius sowohl als Mensch als auch als Staatsmann näher zu kommen. Wer sich für römische Geschichte interessiert, sollte ihr Buch zur Hand nehmen. Der Leser wird nicht enttäuscht sein.

Freitag, 27.04.2018