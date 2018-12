Zu Gast bei Freunden

Es gibt Erlebnisse, auf die das Adjektiv „nett“ am besten zutrifft – ohne andere Bedeutung, ganz im positiven Sinne. So auch auf das Gastspiel der Nürnberger Indie-Band Me & Reas in den Kulturbrücken im Jungbusch. Schon beim Betreten des Konzertraums fühlt man sich wie bei guten Freunden. Teppiche, warme Lichter und ein bisschen abgetragene Möbel verleihen Gemütlichkeit, während auf der Bühne in riesigen, hippen Leuchtbuchstaben die Initialen der Band die persönliche Note reinbringen.

Doch das Konzert eröffnen die fünf Jungs gar nicht von da oben, sondern mitten im Raum. Mit akustischen Gitarren, Ukulele und Schellen stimmen sie gut gelaunt „The Misjudgement“ an. Draußen war es kalt, die Vorweihnachtszeit ist stressig, und überhaupt lief der Tag bisher eigentlich gar nicht gut? Alles sofort vergessen! Mit ihrer sympathischen Art, den mitreißenden Melodien und dem unentwegten Lächeln auf ihren Gesichtern schenken die Musiker dem Publikum eine warme Umarmung. Ihr Sound kuschelt sich dabei in sein lauschiges Wohlfühleckchen irgendwo zwischen dem Musikstil der Bands Dashboard Confessional und Mumford & Sons.

Atmosphäre wie am Lagerfeuer

Und das funktioniert so gut, dass der Kopf direkt mitwippt, ob man nun will oder nicht. Sei es das fröhlich-folkige „Castle In The Air“, die Verneigung vor den Emo-Wurzeln „More Than Just Breathing“ oder das ohne elektronische Verstärkung gespielte „We Own The City“ – die Band um Frontmann Andreas Jäger hat auf ihren letzten beiden Alben eine hübsche Bandbreite an allem, was unter dem Deckmantel „Indie“ zusammenläuft, eingespielt. Me & Reas sind zweifelsohne eine wirklich gute Liveband, die zuletzt hier in der Region auf dem Parcours D’Amour des Maifeld Derby überzeugte. Gerne wünscht man ihnen mehr größere Bühnen – nur nicht zu groß, damit das Lagerfeuergefühl nicht verlorengeht. Dasselbe gilt auch für Sebastian Hesselmann. Im Vorprogramm sang der aus Freiburg stammende Singer-Songwriter unter anderem über die kleinen Momente der Freude als Straßenmusiker. afs

