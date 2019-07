Zuhause in zwei verschiedenen Kulturen

„Chez moi.“ Das sagen Franzosen, wenn sie sich zu Hause fühlen. Für Frédéric Chau ist das 13. Arrondissement in Paris so ein Ort. Dieses Viertel in Frankreichs Hauptstadt ist als Chinatown bekannt - und einer der wichtigsten Drehorte im Film „Made in China“. Darin spielt der 42-Jährige den Fotografen François, einen Sohn chinesischer Einwanderer. Seit Donnerstag läuft der Film in den deutschen Kinos.

In Deutschland wurde Chau durch „Monsieur Claude und seine Töchter“ einem größeren Publikum bekannt. Darin spielte er einen der Schwiegersöhne. Derzeit ist Chau in Deutschland auf Tour und stellt „Made in China“ vor. Der Film basiert auf einer Idee von ihm, die Regie hat Julien Abraham übernommen. Auf seiner Reise durch Deutschland besucht Chau teilweise drei Kinos an einem Abend – unter anderem auch in Mannheim. Für ein Einzelgespräch mit dieser Zeitung hat er sich dennoch eine halbe Stunde Zeit genommen.

Schnell kommt er auf den Begriff Heimat zu sprechen und darauf, wie es ihn nervt, sich zwischen zwei Kulturen zu entscheiden. Er könne doch Franzose sein und trotzdem asiatische Wurzeln haben. „Als müsste ich mich zwischen meiner Mutter und meinem Vater entscheiden. Das verlangt doch auch niemand“, sagt er. Doch gerade mit dem Vater hat François im Film so seine Probleme. Weil François Fotograf werden wollte, hatten sich Vater und Sohn überworfen. Seit zehn Jahren haben sie nichts voneinander gehört. Als François erfährt, dass er und seine Frau ein Kind erwarten, will er wieder Kontakt zu seinem Vater aufnehmen. Doch der weist ihn ab. Die Annäherung gestaltet sich schwierig.

Vieles, was im Film geschieht, sei ihm im echten Leben auch widerfahren, erzählt Chau. Auch seine Eltern seien nicht begeistert gewesen, als er zuerst Comedian, dann Schauspieler wurde. Das habe sich aber recht schnell gewandelt. „Ihnen ist wichtig, dass ich glücklich bin mit dem, was ich mache“, sagt er. Doch nicht nur die tiefgreifenden Erlebnisse hat Chau in dem Film verarbeitet. Als François am Anfang des Films eine Party besucht, wird er von der Gastgeberin für den chinesischen Essenslieferanten gehalten. Auch im echten Leben sei ihm das schon einmal passiert, sagt er. „Darüber kann ich aber ganz gut lachen. Es ist ja nicht böse gemeint.“

„Dieser Ort ist heilig“

Lustige Momente kommen im Film nicht zu kurz. Doch wer ein Witzefeuerwerk erwartet, wird enttäuscht. Der Film beginnt mit Klamauk, wird aber mit der Zeit ernster. Genau das hat Chau gewollt. „Ich habe genug davon, immer nur der Asiate mit dem lustigen Akzent zu sein“, sagt er. Mit dem Film „Made in China“ wolle er ein anderes Licht auf die asiatische Gemeinschaft in Frankreich werfen.

Der große Respekt vor der asiatischen Kultur ist im Film unverkennbar. Einige Szenen sind in einem Tempel in Paris-Chinatown gedreht worden – genau an dem Platz, an dem Chau viele Stunden seiner Kindheit verbracht hat. Der Ort ist für ihn heilig. „Manchmal ist das gar nicht so einfach. Egal, wo ich hingetreten bin - ich hatte Angst, etwas kaputt zu machen“, sagt er. Und doch: Der Tempel und China-Town sind seine Heimat. Dort fühlt er sich Zuhause – eben ganz „chez moi“.