Zuhörer im Nu um den Finger gewickelt

Ein mitreißendes Konzert mit der a-capella-Formation „a-Capulco“, ein volles Haus im Bernhardsaal in Bronnbach im Sinne von „ausverkauft“, strahlende Gesichter in einem begeisterten Publikum, ein sehr zufriedener Veranstalter „Kiwanis-Club Tauberbischofsheim“ und alles eingebettet in den Benefizgedanken: Am Samstagabend kamen mehrere Aspekte in ausgewogener und gleichzeitig trefflich ergänzender Art und Weise zusammen.

Etwa 300 Menschen waren gekommen, dieses traditionelle Benefizkonzert des Kiwanis-Clubs zu be-suchen. Präsident Josef Scheurich freute sich über die starke Resonanz. Man sei als Club weltweit aktiv zum Wohl der Kinder und übernehme in vielen Einzelprojekten soziale Verantwortung und zeige gesellschaftliches Engagement. Die Veranstaltung in Bronnbach helfe der musikalischen Förderung von Kindern und Jugendlichen in der Region, die Einnahmen würden in voller Höhe weiter gegeben.

Perfekter Harmoniegesang

Scheurich kündigte ein quirliges Quintett an und sollte von der ersten Minute des Konzerts an Recht behalten. Michael Dreher, Giovanni Fanti, Frederike Faust, Daniel Nguyen und Michaela Schmid gelang, perfekten Harmoniegesang in eine erfrischend lebhafte Performance zu kleiden, dazu ein hohes Maß an Dynamik und Klangfülle nachhaltig kultivierter Stimmen in den Mittelpunkt zu stellen und dort zu belassen.

Das Quintett sprudelte nur so von textlichen Ideen, wandelte „Nur für dich“ (Wise Guys) mit Gedanken wie „fett reduzierten Quark gegessen“ und „Playboy-Sammlung angezündet“ über ein ernüchterndes „Trotzdem bist du nicht geblieben“ in ein „Nur für mich“ mit entsprechend negativen Gedanken der „Ex“ gegenüber. Danach wirken bei „Treffen am Strand“ die Pheromone, beide blicken gemeinsam auf das weite Meer hinaus. Sie spricht von funkelnden Sternen, er von Lichtbrechung und Bogenminuten, welche der Mond überdeckt „und dann ging sie ohne ihn nach Haus“.

Jedes Stück von „a-Capulco“ fand sich von nachfolgendem Applaus gewürdigt, denn die harmonische Mehrstimmigkeit überzeugte, und auch die Lachmuskeln sahen sich kräftig strapaziert. „Fever“ (Peggy Lee) griff die Extravaganz der „Diva“ heraus („man bringe mir den Notenständer“), die gleichzeitig jeden singulären Moment genießt. Bei „Rama Lama Ding Dong“ („The Edsels“) durfte das Publikum, natürlich erst nach gebührender Einstimmung, in Teilchören mitsingen.

Die Protagonisten auf der Bühne zelebrierten auch eigene Kompositionen. So klagt einer der Ihren sein spezielles Leid mit der vollständigen Unfähigkeit zu rhythmischen Bewegungen bei „Ich hab’ zum Tanzen kaum Talent“, was die vier geneigten Mitstreiter mit einem a-capella-typischen „Hat er nicht“ durchaus kollegial verstärken. Eher melancholisch war es bei „Wie kann es sein“ (Wise Guys) und dem fragenden „Wer hat die Welt auf den Kopf gestellt“.

„Laura non c’è“ (Nek) rückte den von dem sich selbst ironisierenden Quintett so genannten „Quoten-Italiener“ deutlich nach vorne, ehe die beiden Damen gemäß „Wannabe“ (Spice Girls) und dem fordernden „Ich will einen Latin Lover, werd’ zum wilden Tier“ spezielle Akzente setzten. Das ganze Programm riss das Publikum quasi von den Stühlen, sicht- und hörbar blieb alldieweil das vielfache und heftige Klatschen.

Der Abend widmete sich der Kategorie Tierlieder mit dem deftigen „Es tut mir leid, mein Hund ist schwul, die dumme Sau“ und auch nach der Pause ergänzten sich gesangliche, textliche und gruppendynamische Aspekte glänzend. So erschien auch die Reinkarnation von Udo Jürgens bei „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ und mancher im Publikum sang eigenen Erfahrungen oder künftigen Wünschen entsprechend kräftig mit.

„The Java Jive“ (The Ink Spots) forderte besondere stimmliche Fähigkeiten, genauso wie „Can’t Help Falling In Love“ (Elvis Presley) und das sehr gefühlvolle und zarte „Summertime“ aus der Oper „Porgy and Bess“. Der furiose musikalische Ritt durch die Jahrzehnte und musikalischen Bereiche spülte auch Kreationen wie „Dieses Lied“ (Wise Guys) empor, die Solostimme „Dieses Lied ist für das Ohr eine Katastrophe“ fand sich im Vier-Stimmen-Chor „Besser wird’s nicht“ bestätigt.

Frech und witzig

Perfekter Harmoniegesang und freche, witzige und treffliche Mimik passten in kongenialer Weise zusammen. Zudem gelang es den fünf Künstlern immer wieder auf eine erfrischende Art, ihr Publikum um den Finger zu wickeln. Musikalisch erfreuten weiter „Can’t buy me love“ (Beatles), textlich das heftige „Ja, Schatz“ (Bodo Wartke) im Sinne einer der schönsten Liebeserklärungen. „It’s got to be perfect“ (Fairground Attraction) leitete schließlich zu den endgültigen Zugaben über, man hörte „The lion sleeps tonight“ sowie „Mach das Radio an, wir fahren durch den Sommerregen der Sonne entgegen“ (Wise Guys).

„a-Capulco“ überzeugten innovativ und explosiv, manchmal beinahe schon dramatisch, auch rhyth-misch komplexe a-capella-Stellen und schwierige Übergänge wurden problemfrei gemeistert. Die fünf bezaubernden Stimmen bescherten auch damit einen wunderschönen Konzertabend.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018