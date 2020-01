Zupackende Gestaltung

An diesem Abend sitzt man wie in einer Zeitmaschine; fühlt sich versetzt in eine Vergangenheit, die lange genug zurückliegt, dass kaum mehr jemand sie bewusst mitbekommen hat. Die Jahre um 1960 sind gemeint, als der Jazz seine künstlerisch wohl fruchtbarste Zeit erlebte, eine Fülle enorm kreativer Musiker aufwies, die wie selbstverständlich noch fast alle US-Amerikaner waren. Gelegentlich kamen sie auf Tourneen nach Europa, wenn nicht mit ihren Gruppen, dann als Solisten, die sich von Jazzern vor Ort begleiten ließen.

Eben dies hat jetzt, sechzig Jahre später, Ralph Moore getan, einer der Großen unter den Saxofonisten der heutigen amerikanischen Szene. Ausgesprochener Ruhm haftet ihm zwar nicht an, doch sein Bekanntheitsgrad genügt, um Mannheims Jazzclub Ella & Louis gut zu füllen. Und seine Begleitband ist ein Trio um den Stuttgarter Pianisten André Weiß; alle drei jazzmäßig bestens ausgebildet, wie es heute im Unterschied zu früher üblich ist.

Timing locker, Rhythmus exakt

Aber die Musik, die gespielt wird, die hätte Ton für Ton auch schon vor sechzig Jahren erklingen können. Aus jener Zeit stammt bereits der Großteil des Repertoires, klassische Themen des Hard Bop wie etwa „Soul Station“ aus der Feder des Tenoristen Hank Mobley. An ihn erinnern auch die Improvisationen von Ralph Moore auf dem Tenorsaxofon: kultiviert leicht im Klang und niemals ausfällig werdend, mit vielen lang gehaltenen Tönen und dazwischen auch mal Pausen lassend.

Alles zusammen sorgt für ein lockeres Timing, dem das exakt agierende Rhythmusteam Jean-Philippe Wadle, Kontrabass, und Dominik Raab, Schlagzeug, leider nichts Gleichwertiges entgegensetzt. In ihren Soli sind die Zwei dafür über jeden Zweifel erhaben, ebenso wie Weiß. Unter seinen zupackenden Händen wird die Tastatur zu einem Abenteuerspielplatz für verschiedene pianistische Gestaltungsmöglichkeiten. Denn ideenlos braucht der Jazz von gestern, heute gespielt, noch lange nicht zu sein.

