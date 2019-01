Zurück in Dresden

Giambolognas „Dresdner Mars“. © dpa

Nach langer Odyssee ist der berühmte „Dresdner Mars“ von Renaissancebildhauer Giambologna (1529-1608) wieder im Bestand der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. „Es ist ein großartiger Erfolg, dass wir es mit beherztem Eingreifen von staatlicher und privater Seite gemeinsam geschafft haben, diese wertvolle Kleinbronze an ihren Bestimmungsort zurückzuholen“, sagte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) bei der ersten Präsentation in Freiberg. Bis 1924 gehörte die etwa 40 Zentimeter hohe Figur, die 1587 ein Geschenk des Künstlers an Sachsens Herrscher Christian I. war, zur fürstlichen Sammlung, ehe sie über den Kunsthandel in Privatbesitz gelangte. dpa

