Zusatztermin für Mockridge

Er gilt als momentan erfolgreichster deutscher Comedian – was sich nun wohl auch bei seinem Auftritt in Mannheim zeigt: Luke Mockridges Show „Welcome to Lucky Land“ am 9. Mai in der SAP Arena ist laut Veranstalter ausverkauft, weshalb es einen Tag später, am 10. Mai, einen Zusatztermin geben soll. Demnach tritt Mockridge am 10. Mai um 19 Uhr erneut in der SAP Arena auf. Einlass ist um 17.30 Uhr, Karten kosten laut Veranstalter 39,95 Euro.

Der 30-Jährige wurde in den vergangenen Jahren mit Preisen und Auszeichnungen überhäuft. So gewann er im vergangenen Jahr etwa den deutschen Comedypreis in den Kategorien „erfolgreichster Live-Act“ und „bester Komiker“. seko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 04.03.2020