Zwei Männer sitzen in Unterschungshaft

Würzburg.Seit September andauernde Ermittlungen waren nun erfolgreich. Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion wurden mehrere tausend Euro Bargeld und verschiedene Betäubungsmittel sichergestellt. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Mitte September gingen bei der Kriminalpolizei Würzburg Hinweise auf einen 41-Jährigen ein, der einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Nach intensiven Ermittlungen, die stets in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt worden sind, wurden am Mittwochmorgen zeitgleich acht Wohnungen im Stadtteil Frauenland sowie im naheliegenden Gerbrunn durchsucht. Im Einsatz war hierbei neben Beamten der Kriminalpolizei auch das Unterstützungskommando der Bayerischen Bereitschaftspolizei.

Rauschgift sichergestellt

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere tauend Euro Bargeld sowie zahlreiche Betäubungsmittel, unter anderem rund 200 Ecstasy-Tabletten, 50 LSD und rund 150 Gramm Amphetamin, sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Großteil der festgenommenen Personen wieder entlassen. Ein 41-Jähriger und ein 18-Jähriger verbrachten die Nacht jedoch in der Haftzelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die beiden Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete gegen beide Männer die Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge an.

Beide wurden im Anschluss in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht, wie es abschließend in einer gemeinsamen Erklärung des Polizeipräsidiums Unterfranken und der Staatsanwaltschaft Würzburg heißt.

