Zwei Mannheimer spielen im Stuttgarter „Tatort“

War in Mannheim engagiert und wohnt noch hier: Isabelle Barth. © Rinderspacher

In der Wirtschaft wird mit harten Bandagen gekämpft – selbst im (aus Kurpfälzer Sicht) so beschaulichen Württemberg. Dessen Hauptstadt wird gemäß neuestem „Tatort“-Drehbuch zum Stuttgarter (Hexen)Kessel für Zulieferer der ansässigen Autoindustrie. Ein Konflikt unter Managern fordert Opfer und ruft das SWR-Ermittlerteam Lannert und Bootz auf den Drehplan. Gesendet wird am Sonntag, 1. November,

...