Zwei Oscars für Dialoge

William Goldman mit Oscar. © dpa

Regisseur Rob Reiner (71, „Harry und Sally“, „Misery“) hat William Goldman einst als „möglicherweise Amerikas großartigsten Drehbuchautor“ bezeichnet. Oscar-Preisträger Aaron Sorkin, der die Vorlagen für „The Social Network“ und „Steve Jobs“ schrieb, pries ihn als den Erfinder des modernen Drehbuchs. Alles, was er wisse, habe er von Goldman gelernt, erklärte Sorkin einmal. Reiner und Sorkin sind nur zwei Filmgrößen von vielen, die um das Schreibgenie hinter Hollywood-Klassikern wie „Die Unbestechlichen“, „Der Marathon-Mann“ und „Misery“ trauern. Mit 87 Jahren ist der zweifache Oscar-Preisträger an den Folgen von Krebs und einer Lungenentzündung in seinem Haus in New York gestorben, wie seine Tochter Jenny am Wochenende der „Washington Post“ mitteilte.

Erst beim zweiten Preis anwesend

Ohne Goldman hätten sich viele Hollywoodstars nichts zu sagen gehabt. Im Watergate-Drama „Die Unbestechlichen“ (1976) legte er Robert Redford und Dustin Hoffman kluge Worte in den Mund. In dem Psychothriller „Misery“ (1990) lieferte Goldman den Erfolgsautor Paul Sheldon (James Caan) einem besessenen Fan (Kathy Bates) ans Messer. Robert Downey Jr. ließ er als „Chaplin“ (1992) sprechen.

Seine erste Oscar-Statue für den Western „Butch Cassidy und Sundance Kid“ (1969) mit Paul Newman und Robert Redford nahm Goldman nicht einmal persönlich in Empfang. Sieben Jahre später trat er selbst auf die Bühne, als sein Drehbuch für „Die Unbestechlichen“ den höchsten Filmpreis gewann.

Der 1931 im US-Staat Illinois geborene Autor, der vor seiner Hollywood-Karriere Literatur studierte, schrieb mit 25 Jahren den ersten von insgesamt 20 Romanen. Am bekanntesten ist sein Fantasy-Buch „Die Brautprinzessin“, ein fantastisches Märchen mit Riesen, Prinzen und Fabelwesen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018