Zwei Pianisten – zwei Welten

Zwischen Grigory Sokolov und Seong-Jin Cho steht es am Ende sechs zu zwei. Jedenfalls was die Anzahl der Zugaben betrifft. Doch darin ist Sokolov ohnehin konkurrenzlos. Der russische und der südkoreanische Pianist spielen nacheinander in Heidelberg: der 23-jährige Südkoreaner am Nachmittag in der Alten Aula und der 68-jährige Russe abends in der Stadthalle.

Prasselnder Applaus umbrandet Seong-Jin Cho am Ende seines Konzerts. Cho macht seine Sache gut. Die „Images“ von Claude Debussy schimmern wie Tautropfen in der Sonne. In Chopins h-Moll-Sonate spannt der Südkoreaner perlende Tongirlanden über grollende Akkorde, und der Flügeldeckel wackelt mehr als einmal bedenklich. Gerade seine fulminante pianistische Leistung hinterlässt in der Alten Aula einen bleibenden Eindruck. Mit Brachialgewalt hämmert Cho das Finale in die Tasten – die lauten Jubelrufe wirken wie bestellt.

Mit Beethovens Sonaten c-Moll und E-Dur hat der Südkoreaner den ersten Teil seines Konzerts bestritten. Versonnen beugt sich Cho über den Grave-Auftakt der Pathétique – das verheißt Tiefgang im Umgang mit dem musikalischen Gedanken. Doch schon bald verraten nachlässige Betonung und Akzentuierung eine beängstigende Oberflächlichkeit. Das Adagio in der Pathétique verklingt ohne lyrisches Zartgefühl und poetisches Empfinden. Da singt und schwingt nichts, stellenweise klingt das Spiel am Steinway regelrecht grobkörnig. Auch in der E-Dur-Sonate gibt es keine Übersteigerung des Gehörten, dominieren Effekte das, was man subtil zu nennen pflegt. Zu viele Räume lässt der junge Pianist ungenutzt, die ihm Tempo- und Dynamikvorschriften gewähren.