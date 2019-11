Zwei Stunden gepflegte Fusion-Qualität

Er sieht eigentlich aus wie ein Buchhalter“, wundert sich eine Besucherin in der Konzertpause über den Brillenträger mit Dreitagebart Al Di Meola. Zwar prangen im Hintergrund des Carmen Würth Forums auf großer Leinwand Motive und Plattencover aus vergangenen Zeiten, erinnern an Anfänge und Highlights wie „Friday Night in San Franciso“ (1981), eines der berühmtesten Live-Alben der populären Musikgeschichte – herausgebracht im Trio mit Paco de Lucia und John McLaughlin – aber auf der Bühne des Carmen Würth Forums sitzt ein Musiker und Weltklasse-Gitarrist, der introvertiert wirkt – oder Understatement mag.

Al Di Meola wurde 1954 in New Jersey als Kind italienischer Einwanderer geboren. Er studierte am Berklee College of Music in Boston. Bereits 1972 spielte Di Meola im Quintett des Keyboarders Barry Miles. Zwei Jahre später, im Alter von 19 Jahren, wurde er vom Pianisten Chick Corea entdeckt und in dessen Band „Return to Forever“ aufgenommen. Nach der ersten Solo-LP „Land of the Midnight Sun“ (1975) folgte mit „Elegant Gipsy“ 1977 der Durchbruch.

Vier Mal wurde er vom Magazin „Guitar Player“ zum besten Gitarristen gewählt. Seit 2015 ist er in zweiter Ehe mit der deutschen Journalistin Stephanie Kreis verheiratet und lebt abwechselnd in Old Tappan (New Jersey) und München.

Weißes T-Shirt, schwarze Weste und Jeans, der Italo-Amerikaner, von dem es heißt, er sei der welt–schnellste Gitarrist (was er vermutlich auch ist), bedient weder das Klischee vom Mega-Star noch kokettiert er mit sportlichen Superlativen. Er habe Arrangements von Piazzolla, einige Lennon/McCartney-Titel sowie ein paar Stücke aus seiner neuen CD „Opus“ dabei, kündigt er an. Darunter ist „Ava’s Lullaby“, ein sehr lyrisches Wiegenlied für sein Töchterchen.

Der 64-Jährige klingt altersweise: „Meine Ohren haben über die Jahre eine Menge Prügel abbekommen. Viele Säle sind nicht für lautes Schlagzeug, fette Bässe und große Verstärkeranlagen gemacht. Die Räume wurden für akustische Musik gebaut, anstatt mit Lautstärke zu überfallen, können wir auf ein sehr schönes ästhetisches Niveau gehen“. Und das gelingt dem Perfektionisten in der brillanten Akustik des Konzertsaals in Gaisbach vortrefflich.

Zwei Stunden gepflegte Fusion-Qualität, voller Stilwechsel, mit unzähligen ästhetischen Querverweisen und angetrieben von ausgelassener Experimentierfreude – da bleibt selbst alten Fans die Spucke weg. Mal schmiedet Di Meola aus Astor Piazzollas „Café 1930“ eine betörende Tango Nuevo Variante, Mal trotzt er dem „Norwegian Wood“ von John Lennon und Paul McCartney bislang völlig neue Seiten ab – oder er lässt Jazz, Latin und Blues zu einem aufregenden Gesamtkunstwerk verschmelzen.

Erstaunlicherweise gelingt das ohne Bass. Hervorragend abgemischt bemerkt ein geübtes Ohr, wie geschmeidig der Part des Basses durch die Instrumente wandert. Auch wenn er seinen Schwerpunkt aufs Arrangieren und Komponieren verlagert hat, Di Meola geht noch immer gerne auf die Bühne, bearbeitet seine Sechssaiter mit Plektrum, wie immer, blitzsauber, superpräzise und wenn’s drauf ankommt auch rasend schnell.

Wichtigste Zutat sind seine Kollegen: Allen voran der Akkordeonspieler Fausto Beccalossi, dessen Spieltechnik einen unglaublichen Fundus umfasst, vom zarten Flötenton bis zu orchestraler Klangfülle, manchmal pfeift oder singt er dazu, archaisch wie ein Schamane.

Idealer Partner für den rhythmisch betonten Sound ist der Pianist Kemuel Roig, der auch melodiös kann, aber, besessen wie Oskar Matzerath („Die Blechtrommel“) auf die Tasten klopft und hämmert, man sieht, der Junge hat auch Schlagzeug studiert.

Umringt von mindestens zehn Mikros ist auch Sergio Martínez hinter seinem Set aus Cajun, Becken, Snare, Bongos und einer Kalebasse aus Keramik, ein begnadeter Performer und Perkussionist mit haarscharfem Taktgefühl. Vier wahre Meister ihrer Zunft, bei denen mit jedem Stück die Leidenschaft fürs Zusammenspiel wächst.

Unter dem Motto „Past, Present and Future“ zieht er Bilanz: „Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Musik geschrieben, während ich glücklich war”, womit er noch ein Vorurteil knackt: Man muss nicht den Blues haben, also unglücklich sein, um kreativ zu werden.

Zur Vergangenheit, Gegenwart und vermutlich auch zur Zukunft gehört das tolle Verhältnis, das er zum deutschen Publikum hat: „1974 war ich als 19-Jähriger zum ersten Mal in Deutschland. Ein Jahr später pflasterte das Trio-Projekt die Straße zum Erfolg. Das deutsche Publikum ist das Beste, das sage ich nicht jeden Abend, aber jeden Abend in Deutschland!“, sagt’s und verabschiedet sich mit seinem Erkennungsstück, dem „Mediterranean Sundance“!

Al Di Meola und Band gelingt es neue musikalische Horizonte zu öffnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.11.2019