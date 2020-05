Liebes Corona-Tagebuch,

Liebe Leserinnen und Leser,

das Coronavirus hat die Welt kurz zum Stillstand gebracht. Doch schon dreht sie sich wieder schneller und es ist erschreckend, wie schnell sie sich zu jener Welt zurückdreht, die wir nur zu gut kennen. Die Vereinigten Staaten erleben die nächste Krise. Sie erinnert an Rodney King, der 1991 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung Opfer unverhältnismäßiger Staatsgewalt wurde. Als die Polizisten ein Jahr später freigesprochen wurden, brachen in Los Angeles die Straßenkämpfe aus.

Rodney King hat die Gewalt damals überlebt. Nun ist es 2020, das Jahr der globalen Pandemie, die alles zum Stillstand gebracht hat, um Leben zu schützen. George Floyd hat das Jahr nicht überlebt, weil ein Polizist ihm das Leben genommen hat. Der beliebte CNN-Moderator Don Lemon fasste die Lage in einem Fernsehkommentar nach dem Tod von Floyd so in Worte: „Es gibt zwei große Krisen in diesem Land heute Nacht. Zwei tödliche Viren morden Amerikaner: Covid-19 und Rassismus.“

Während einerseits Regierungen ihre Bevölkerungen vor Covid-19 schützen, wird George Floyd durch Polizeigewalt getötet, als sei menschliches Leben nichts wert. Es ist schwarzes Leben. Es ist ein schwarzer Körper. Ich muss umgehend an Ta-Nehisi Coates und sein Buch „Zwischen mir und der Welt" denken. In dem autofiktionalen Buch erzählt Coates seinem Sohn, was es heißt, in den heutigen USA schwarz zu sein. Es gibt eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist: Als in den Nachrichten ein Bericht über den Mord an Eric Garner läuft, ein asthmakranker Afroamerikaner, der 2014 durch Polizeigewalt starb, rennt der kleine Sohn aus dem Wohnzimmer, weil er die Nachrichten nicht aushält. Er spürt zum ersten Mal, wie anders sein Körper ist. Ihm wird klar, es könnte eines Tages sein Körper sein, der so gequält wird. „I can‘t breathe“, rief Garner vor seinem Tod. Der Vater folgt seinem Sohn ins Kinderzimmer und fängt an, ihm von der Geschichte der jahrhundertelangen Unterdrückung der Schwarzen zu erzählen. Er erzählt ihm von der Ungerechtigkeit, die bis heute Armut und Ungleichheit prägt, er erzählt ihm, weshalb seine Hautfarbe für immer sein Leben prägen wird. Sie sind Brüder des Verstorbenen.

Ich denke, als die Nachricht von George Floyd gemeldet wird, an all die Jungen, die nach dem Mord an George Floyd aus dem Wohnzimmern rennen und an ihren Körpern hinabsehen werden, um zu verstehen, was an diesen Körpern falsch ist. Es wird nicht jedes Kind einen Hochgebildeten als Vater haben, der ihm ins Zimmer folgt und diese Hilflosigkeit mit Menschlichkeit und Erklärungen aufzufangen versucht. Auch George Floyd sagte: „I can‘t breathe." Und stirbt. Wenig später verlieren die vier Polizisten ihren Job - ob sie je angeklagt werden, scheint nach derzeitigem Stand offen.

In der Nacht brennt Minneapolis. Die Polizeiwache wird in Brand gesteckt. Die Stadt brennt, die Feuerwehr kommt nicht nach. Der Bürgermeister hält mitten in der Nacht eine Ansprache, um zu erklären, wie er nun mit der Doppelbelastung Pandemie und gewalttätige Unruhen umgehen will. Die Nationalgarde kommt zur Unterstützung,

Unterdessen twittert der Präsident gewaltverherrlichende Tweets, die Twitter als solche markiert. Der US-Präsident tweetet Drohungen über möglichen Erschießungen, um die Stadt wieder unter Kontrolle zu kriegen. Bürgermeister Frey steht fassungslos da und sagt, er kenne den Tweet nicht, er äußert sich nicht dazu. Bürgermeister Frey reagiert auf Trump mit den Worten: „Donald Trump weiß nichts über die Kraft von Minneapolis. Wir sind höllisch stark. Gehen wir durch schwere Zeiten? Ja! Aber du kannst verdammt sicher sein, dass wir das durchstehen werden.“ Frey sichert seiner Kommune Schutz zu, die Menschen werden vor Gewaltausbrüchen geschützt, die Gewalt, die sich nun auf der Straße entlädt, trifft Schwarze und Weiße. Er verstehe die Wut der Protestierenden, aber die Stadt brauche jetzt Frieden. Im Interview mit der CBS formuliert er deutlich, Floyd „wäre heute am Leben, wenn er weiß wäre.“ Die Wut der Protestierenden fände er wichtig und richtig, die Ausschreitungen selbstverständlich nicht. Trump wird solche Sätze als Schwäche auslegen.

Das alles zeigt die Komplexität dieses Landes. Es zeigt wie tief der Rassismus sitzt, aber auch, wie viel sich geändert hat, wenn ein weißer Bürgermeister mit empathischer Haltung von "unserer schwarzen Community" spricht und weiterhin die Werte des friedlichen Zusammenlebens verteidigt. Von Deutschland aus sehen viele tief getroffen in die USA. Das gespaltene Land steht vor seinen nächsten Konflikten und Trump wird diese Vorfälle nutzen, um von seinem Versagen bei der Bekämpfung der Pandemie abzulenken. Man wünscht Frey, schnellstmöglich den Frieden in seiner Stadt wiederherzustellen, um nicht zum medialen Spielball Trumps zu werden.

Doch Rassismus, der sich in tödlicher Gewalt äußert, ist kein Phänomen der Vereinigten Staaten von Amerika. Am heutigen Tag jährt sich der rassistische Brandanschlag von Nazis in Solingen. 1993 starben fünf Menschen in der Bundesrepublik, darunter kleine Kinder. Bundeskanzler Kohl lies damals verlauten, er habe Besseres zu tun, als den Hinterbliebenen sein Mitgefühl auszusprechen. Mitte April 2020 wurde in Celle ein 15-jähriger Jeside ermordet. Sein Aussehen gefiel den Tätern nicht, die Staatsanwaltschaft schloss jedoch sehr früh Hinweise auf „ausländerfeindliche oder politische Motive“ aus. Die Familie, die in Deutschland Schutz gefunden hatte, verlor im vermeintlich friedlichen Deutschland ihren Sohn. Der Mord schlug keine große Welle, das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht, das Land war mit Covid-19 und dem Retten von Leben beschäftigt.

Deutschland hat seine eigenen rassistischen Strukturen. Auch deutsche Polizeibehörden kämpfen mit Rechtsextremen in eigenen Reihen. Das Versagen des ehemaligen Verfassungsschutzchefs hat rechtsextreme Strukturen wachsen lassen, die auch in Deutschland das friedliche Zusammenleben bedrohen. In Deutschland mordetet der NSU. Hanau ist mitten in Deutschland. Der Mob in Chemnitz lief mitten durch eine deutsche Stadt. Deutschland ist nicht für alle gleich friedlich. Auch hier sind manche Körper bedrohter als andere. Wenn die Solidarität mit George Floyd ernst gemeint ist, dann sollten auch in Deutschland alle ihren Teil dafür tun, die Spaltung und den Hass nicht größer werden zu lassen. Dazu gehört, die eigenen Geschichten aufzuarbeiten, sie im nationalen Gedächtnis wach zu halten, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Rassismus ist nie nur die Sache der Anderen. Meist steckt Rassismus tief verankert in jedem von uns, weil durch die Rassifizierung der Menschen dieser kranke Blick auf uns und auf andere entstanden ist. Rassismus findet man am ehesten dort, wo es uns selbst nicht auffällt, weil er uns krankhaft selbstverständlich ist. Es gilt, die Hetzer und Spalter trotz der tödlichen Ereignisse jetzt nicht Überhand gewinnen lassen. Frieden muss friedlich verteidigt werden, nicht nur in Minneapolis.

Jagoda Marinic

Das Tagebuch als Podcast bei Spotify und Deezer

Das Corona-Tagebuch von Jagoda Marinic finden Sie ab jetzt auch auf den Streaming-Portalen Spotify und Deezer. Bei beiden Diensten ist eine Registrierung erforderlich.