Zweifel an der Treue

Wie gut oder wie schlecht ein jeder seinen Partner kennt, wird einem oft erst viel zu spät bewusst. In der Mini-Serie „Lieben und Lügen“ ergeht es einem Paar in Paris so. Auch nach zehn Jahren scheint – zumindest nach außen hin – das Ehepaar Mercier, Louise (Evelyne Brochu) und Vincent (Grégoire Colin), glücklich zu sein, mitsamt der beiden noch kleinen Kinder. Doch hinter der bürgerlichen Fassade brodelt es. Arte zeigt die französische Produktion, die Regisseur Nicolas Saada in drei Folgen inszenierte, am Donnerstag (28. Februar, 21.45 Uhr) am Stück.

Zum Zusammenbleiben verdammt

Immer mehr Lügen und Geheimnisse bauen sich zwischen den beiden auf, gegenseitige Zweifel an der Ehrlichkeit oder Treue des anderen nehmen bald überhand. Vincent verbirgt, was er wirklich über den Cyber-Angriff auf seine neue Viren-Abwehr-Software weiß – bis sich ein junger Kollege von ihm angeblich vor die U-Bahn wirft und stirbt. Vincents amerikanische Frau Louise arbeitet heimlich für die CIA und nimmt über ihre Immobilienfirma Kontakt zu gesuchten Personen auf. Reichlich spät gelangen die Eheleute zu der Einsicht, dass sie aufgrund ihrer Verstrickungen nicht länger zusammenbleiben können – es aber vermutlich müssen.

Die Serie ist typisch französisch –es wird viel geredet, gegessen, getrunken, bisweilen amerikanisch gesprochen, dann gibt es deutsche Untertitel. Die insgesamt fast zweieinhalb Stunden sind stellenweise etwas zäh, werden aber insgesamt nicht langweilig. dpa

