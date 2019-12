Zweiter Frühling

Carl Sentance ist das Energiezentrum von „Nazareth“. Der 58-jährige Sänger beherrscht beim Auftritt der schottischen Hardrock-Heroen im ausverkauften 7er-Club die Bühne, macht Späßchen, ist zu jeder Sekunde präsent. Und dann natürlich sein herausragendes Merkmal: die super Stimme. Mit der gibt der Waliser den alten Rocknummern neuen Glanz, interpretiert sie gefühlt ausdrucksvoller als Vorgänger Dan McCafferty.

Viele Klassiker geboten

Ohne den Mann am Mikro hätten die Schotten im 51. Jahr ihres Bandbestehens zumindest älter, wenn nicht alt ausgesehen. Denn vom Rest der Truppe kommt wenig, um mitreißend zu sein. Lee Agnew am Schlagzeug ist eher der stoische Begleitmusiker mit einem überschaubaren Drumset und genauso schmal dimensioniertem Aktionsradius.

Der 73-jährige Daddy Pete Agnew am Bass, letzter der Nazareth-Gründer, lächelt beim Zupfen auf den vier Saiten versonnen vor sich hin, Gitarrist Jimmy Murrison, nach ihm mit bereits 25 Jahren am längsten dabei, kommt seltsam blutleer rüber. Allerdings muss die restliche Band auch keine großen Anstalten machen, die Stimmung in die Höhe zu treiben. Die begeisterten Fans sind einfach glücklich, noch einmal einen Hardrock-Dinosaurier mit all den alten Hits live erleben zu dürfen. Und natürlich gibt’s von den Klassikern einiges auf die Ohren, „Razamanaz“ etwa. Das melodische Joni Mitchell-Cover „This Flight Tonight“ gewährt nach den Heavy-Stücken Zeit zum Verschnaufen und bietet Sentance die Gelegenheit, seine raumfüllende Stimme unter Beweis zu stellen. Und was wären die Schotten ohne ihre größten Erfolge „Dream On“ und „Love Hurts“? Rocker schreiben eben die schönsten Balladen. wilk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019