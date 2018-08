Zwischen allen Stilen

Berliner Duo: Anton Bruch (links) und Bennet Seuss von AB Syndrom. © AFW

Vielleicht gehört es mit zum Besten, was sich über eine Band sagen lässt, wenn man notiert dass sie einen einigermaßen rat- und sprachlos zurücklässt. Das Berliner Duo AB Syndrom ist so ein Fall: Der Versuch, das Klangwerk der beiden bei ihrem Auftritt in der Sommerbühnen-Reihe der Alten Feuerwache Mannheim in die gewohnten Koordinatensysteme populärer Musik einzupflegen, scheitert zunächst einmal.

Sicher, das ist eine Electronica-Melange, in der sich eine progressive Fortschreibung von Hip-Hop in digitalen Zeiten erkennen lässt. Die aufgekratzte Sensibilität, mit der Vokalist und Synthesizer-Operateur Bennet Seuss zwischen Sprechgesang und Falsett-Flügen zur Tat schreitet, führt einen gedanklich zum Indie-Pop.

Die vertrackte, multi-rhythmische Präzisionsarbeit von Schlagzeuger Anton Bruch verweist dagegen auf Nu-Jazz und die darin eingebetteten minimalistischen „Clicks & Cuts“-Elemente (die etwa in „Starring Contest 2009“ zum fast vollständigen Stillstand des Stückes gerinnen) zu Protagonisten intelligenter Elektronik-Sounds wie Mouse On Mars. In einem weiteren Ansatz, das Gehörte auf einen belastbaren begrifflichen Nenner zu bringen, hört man sich selbst schließlich verlegen „Avantgarde“ murmeln.

Begeisternder Auftritt

Man kann sich solche Überlegungen allerdings auch getrost schenken und einfach zuhören, denn sicher ist auch, dass es ziemlich klasse ist, was die beiden Künstler auf der Freiluft-Bühne bieten. Drei Alben hat die 2011 gegründete Formation, die zwischenzeitlich ein Quartett war und sich dann wieder zum Duo reduzierte, bislang veröffentlicht. Von neuesten Werk „Plastik“ stammen feine Songs wie „Keine Geister“, „Feng Shui“, „Waterboarding“ und als Zugabe die U-Bahn-Hommage „U8“; aus früheren Tagen bestricken Stücke wie „Hologram“ oder „Flaggschiff“.

Nur rund 60 Minuten dauert der Auftritt, der zur Erkenntnis führt: Man muss nicht alles restlos ergründen, verorten und verstehen können, was einen begeistert.

