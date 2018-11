Zwischen Film und Psychoanalyse

Ein Film, der mitten im Krieg, in Zeiten größter Knappheit gedreht und von der französischen Filmbranche zum besten Film der Filmgeschichte gekürt wurde: Marcel Carnés „Kinder des Olymp“ von 1945. Der Filmklassiker der französischen Nachkriegszeit wird anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Reihe „Psychoanalytiker stellen Filme vor“ am Sonntag, 2. Dezember um 10.30 Uhr, in einer Matinee-Vorstellung im Cinema Quadrat gezeigt. Die Psychoanalytikerin Eva Berberich führt in den Film ein. Die Reihe bietet die Möglichkeit, Filme aus psychoanalytischer Sicht zu betrachten. Ferner findet vom 18. bis 20. Januar 2019 das 17. Mannheimer Filmseminar statt. Dabei steht die Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin Sofia Coppola im Mittelpunkt. mica

