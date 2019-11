Zwischen Jubel und Befremden

Die Geschichte von „Dorian“ auf der Opernbühne des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) ist komplex: Bei der Vernissage im Museum wird das Werk „Opera de Diva“, in dem sich die Künstlerin Diva in von klassischer Musik begleiteten Videoinstallationen (Valeria Lampadova) selbst inszeniert, von allen gefeiert. Von der Museumskuratorin über die Wächter, die Führerinnen bis hin zu den Besuchern – alle sind restlos begeistert. Hingegen findet „Die subtile Kunst des …“, eine in einen elektronischen Klangteppich gehüllte Soundinstallation von themanyoumaynotknow (dermanndenduvielleichtnichtkennst) kaum Beachtung. Auch die „Kritische Masse“ fristet ein Nischendasein. Doch dann wendet sich das Blatt.

Eben noch von einer weiblichen Followerin (Saori Ando) geradezu orgiastisch angehimmelt, wird die Diva plötzlich zum Nichts. Plötzlich gilt alle Aufmerksamkeit nur noch einer Erscheinung, die in an Körperpainting erinnernden Hosen (Kostüm Min Li) wie ein Gewitter hereinbricht und mit Techno-Musik das ganze Museum in Ekstase versetzt. Auch wenn der Hype um die Modeerscheinung bald verschwindet, so hinterlässt er substanzielle Fragen: Was ist Kunst? Was ist gute und schlechte Kunst? Wie weit darf und soll ein Künstler sich selbst verbiegen, um Gefallen zu finden? themanyoumaynotknow jedenfalls erliegt nur kurz der Versuchung, bleibt sich letztlich aber treu.

Soweit der rote Faden, der sich durch „Dorian“ zieht, ein Tanzstück von Felix Landerer um von Oscar Wilde in seinem Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ aufgeworfene kunsttheoretische Fragen. Im NTM wurde die Uraufführung einerseits bejubelt, aber auch mit Befremden aufgenommen. Jedenfalls bot sie reichlich Möglichkeit zur Diskussion. Und Nachdenken über das Gesehene – das vielleicht das hehrste Ziel von Kunst.

Theorien auf dem Prüfstand

Felix Landerer ist es zudem wichtig, dass sich das Theaterpublikum in sein Stück hineinziehen lässt. Dass es sensibilisiert wird, sich als Rezipient und damit auch als Teil des Kunstbetriebes zu verstehen. So stellt er von der „öffentlichen Meinung“ geforderte Postulate wie „Der Künstler ist der Schöpfer schöner Dinge“, oder „Kunst muss schön sein“ immer wieder auf den Prüfstand. Herausgekommen sind für ein Ballett-Ensemble ungewöhnliche, nichtsdestoweniger sehr spannende neunzig Minuten.

Ungewöhnlich, weil Landerer mehr als ein Tanzstück choreographiert hat, sondern es dramatisch inszenierte, indem er seinen Protagonisten Sprechrollen gab. Auf diese Weise gelingt ihm die Brücke zwischen Oscar Wildes kunsttheoretischen Formulierungen und ihrer Übersetzung in Tanzsprache, ihrer Veranschaulichung auf der Bühne.

Die besteht aus sechs riesigen (Video-)Wänden, einer breiten Treppe und einigen Bänken. Dazwischen entspinnt sich eine Satire auf den Kunstbetrieb, der es weder an boshaften und bitteren Seitenhieben, noch an Humor mangelt. Die Hauptakteure sind keine Individuen, sondern klischeehafte Symbole: eine willfährige Kuratorin (Alexandra Chloe Samion), eine unumstößliche öffentliche Meinung (Andrew Wright), eine enthusiastische Museumsführerin (Chiara del Borgo), eine distanzierte kritische Masse (Jamal Callender), gelangweilte Wächter sowie wetterwendische Follower und Besucher.

Die Diva (Emma Kate Tilson) ergibt sich ihrem Schicksal, nach ihrem Sturz vom Podest ein Nobody zu sein, dem lauten Künstler (Joris Bergmans) genügt der kurze Hype. Allein der mit sich ringende Lorenzo Angelini hat als themanyoumaynotknow tatsächlich menschliche Züge.

Bravouröse Intensität

Zur Musik von Christof Littmann, die grob unterteilt werden kann in klassikorientiert, elektronisch und Techno, hat Felix Landerer eine ganz eigene, sehr passende Tanzsprache gefunden, die mit klassischem Ballett nichts zu tun hat. Es gibt keine geraden Körperlinienlinien, dafür scheinen Worte und Argumente wie Wellen den Leib zu durchlaufen. Die Anlehnungen an Jazz- und Breakdance sowie Hip-Hop sind unverkennbar. Das 17-köpfige Ensemble von NTM-Ballettdirektor Stephan Thoss nimmt diese auch physisch anspruchsvollen Hürden mit bravouröser Intensität.

