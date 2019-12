Zwischen Kontinenten

Von Freitagabend an ist in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken die Ausstellung „Man Ray – zurück in Europa“ zu sehen. Wie das Haus weiter mitteilte, werden dabei bis 8. März die weitgehend vergessenen Ausstellungsbeteiligungen des Künstlers in Saarbrücken in den Fokus gestellt.

Erstmalig werde untersucht, welche Rolle Rays Aktivitäten in der Saarmetropole zwischen 1951 und 1954 für sein späteres Werk gespielt habe. Der 1890 in Philadelphia (USA) geborene Fotograf, Filmregisseur, Bildhauer und Maler kam 1921 nach Paris. Als Sohn jüdischer Eltern musste er 1940 in die Vereinigten Staaten zurückkehren, kam jedoch nach Ende des Krieges 1951 wieder nach Europa zurück. 1976 starb er in Paris. Ray zählt zu den bedeutendsten Protagonisten des Surrealismus und Dadaismus. Neben seinen sind bis Ende Januar auch Werke von Auguste Rodin und Bruce Naumann zu sehen, womit die Moderne Galerie, wie sie schreibt, gleich drei wegweisende Künstler der Moderne unter einem Dach vereine. (Bismarkstraße 11-15; geöffnet Di, Do-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr) mtm

