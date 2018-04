Zwischen Rap und Weill

Anzeige

Musikalisch begleitet wird sie bei ihrem der Verzweiflung nahen Spiel von Pianist Rainer Bielfeldt. Denn viele der zentralen Romanpassagen überführten Golbeck und Bielfeldt gekonnt und mit Romantext in Chansons, in denen Bill mit tiefer und leicht rauchiger Stimme von Einsamkeit, Alkohol oder unerwartetem Glück singt. All das bewegt sich melodisch irgendwo zwischen Weill, Musical und modernem Sprechgesang.

Makel bei der Handlungsführung

Der Transfer zwischen Alt und Neu, der in der Musik glückt, misslingt jedoch in der Handlungsführung. So verlagert Golbeck Doris’ Erzählungen in einen Wartesaal für ein Vorsingen, in dem Bill mit sichtlichem Gespür für ihre Rolle und damit für das Unpassende das Publikum als ihre Mit-Wartenden anspielen muss. Befremdlich wirkt das im Deutsch der Weimarer Republik zwischen Bills Freudentaumeln und Verzweiflungsschreien mit echten Tränen.

Für ihre großartige Doris erhielt Bill 2016 den Publikumspreis bei der Woche junger Schauspieler in Bensheim, auch das Ludwigshafener Publikum ehrt sie mit viel Beifall.

