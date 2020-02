Zwischen Schatten und Licht

Überzeugt in Mannheim: Sänger Alexander Kerbst als Falco. © M. Klette

Im Gipfelsturm der Euphorie, als er es mit „Rock Me Amadeus“ ganz nach oben geschafft hat, an die Spitze der US-amerikanischen Single-Charts, erkennt der Sänger: „Von jetzt an geht’s bergab.“ Wir bezeugen hier eine Zerrissenheit der Seele, ein Pendeln zwischen Aufstieg und Fall, Rausch und Ernüchterung, die in „Falco – Das Musical” auch in personifizierter Form in Erscheinung tritt: Jeanny

...