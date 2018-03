Zwischen „Super-Tatort“ und „Psycho 4.0“

Anzeige

Die konkrete Szenerie im Film wurde von zahlreichen Nutzern humorvoll bis zynisch kommentiert. Wolfgang Friebe forderte in seinem Posting „jetzt noch das letzte Abendmahl mit Tanz“, Nutzerin Gaby hätte den mental derangierten Psychotherapeuten Simon Fröhlich am liebsten selbst einmal in die Therapie geschickt und Stephan F. fand immerhin „die Gegend schick“. Konstantin Görlich wurde in seinem Tweet deutlicher: „Dieser Tatort und ich, wir haben uns nichts mehr zu sagen.“

Viele Nutzer störten sich dabei vor allem an der ungewohnten Ästhetik und den improvisierten Dialogen, die der Drehbuchautor Sönke Andresen nur skizzenhaft festgehalten hatte. Der Blogger Julian Smith etwa machte aus seiner Abneigung für das gewählte Konzept kein Geheimnis: „Wenn sowas dabei rauskommt, wenn es keine Dialogautoren gibt, möchte ich an dieser Stelle jedem einzelnen Dialogautor dieser Welt danken.“ In einem Krimi, der längere Zeit auf seine erste Leiche warten ließ, ergänzte er: „Das einzige Opfer im heutigen Tatort ist der Zuschauer.“ Auch auf der Facebook-Seite des "MM" äußerten sich die Nutzer sehr unterschiedlich. Während Mario Willkomm "diesen wirren Ausflug in den Schwarzwald" am liebsten so schnell als möglich vergessen will, fand Heidemarie Reif den Fall "sehr spannend".

Die Wertschätzung des Ungewöhnlichen

Insgesamt lässt sich sagen: Je länger der eigenwillige Film lief, desto mehr Fans fand er. Nutzerin Ingrid Bartsch etwa war vor allem vom Gestus Heiko Pinkowskis als mächtiger Hotelbesitzer „Humpe“ angetan, User Markus 2009 überzeugte das „interessante Setting“ und Susanne Peyronnet „fand den Tatort ziemlich cool.“

Besonders gut kam die Tatort-Sinfonie an, die Martina Eisenreich eigens für den Film komponiert hatte. Nutzerin Ente Kerstin fand die Filmmusik „einfach super“, Abdel Croug entdeckte in den Melodien „eine Mischung aus Richard Strauß und Hans Zimmer.“

Sabine Kern empfahl den Zuschauern, den „Tatort als Parodie“ zu sehen und neben den lobenden Worten von Isabelle Bond („Kameraführung, Szenerie, Dialoge, Schauspieler: I love it.“) gab auch Nils Zurawski ein persönliches Fazit ab: „Super-Tatort, herrlich schräg, Fall: Eifersucht, Freunde, Mord. Bingo! Keine geschändeten Kinder, keine Massenmörder, kein auf Krampf modern. Impro-Theater, einfach erfrischend.“