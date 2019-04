Zwischen Traum und Wirklichkeit angesiedelt

Insgesamt sieben Opern von Hans Werner Henze standen zwischen 1985 und 1989 auf dem Spielplan der Staatsoper Stuttgart, zwei weitere wurden von deren Ensemble im Rahmen der Schwetzinger Festspiele 1981 und 1993 als deutsche Erstaufführung und Uraufführung gezeigt. Jetzt steht im Opernhaus Stuttgart sein 1960 in Hamburg uraufgeführter Dreiakter „Der Prinz von Homburg“ in der revidierten Münchner Fassung von 1992 auf dem Programm, die sich von der ursprünglichen Version dadurch unterscheidet, dass das Orchester verkleinert, das Klavier mehr in den Vordergrund gerückt und so der Klang transparenter wurde und außerdem der Chor weitgehend entfallen ist. Das Libretto stammt von Ingeborg Bachmann, die sich dabei auf Heinrich von Kleists letztes, 1811 geschriebenes Schauspiel „Prinz Friedrich von Homburg“ stützte, wobei sie nicht nur Personal eliminierte, sondern auch Kürzungen und Veränderungen im Text vornahm. Zu ihren Figuren meinte sie: „Sie alle atmen eine Luft der Freiheit, die aber noch nie in einem Staatswesen geatmet worden ist“. Dieser Satz ist jetzt auch zu lesen.

Auf eigene Art vertont

Hans Werner Henze hat die Geschichte in der ihm eigenen Art vertont. Da hört man in dem Igor Strawinski gewidmeten Werk Anklänge an diesen Komponisten, aber auch an Gustav Mahlen und Alban Berg. Zwölftontechnik wird ebenso verarbeitet wie Fuge und Passacaglia. Die Oper Italiens, wo der Komponist damals lebte, lässt aber ebenso grüßen. Alles zusammen ergibt eine faszinierende Komposition, die auch heute noch immer hörenswert ist und eine Inszenierung dieses in der Urfassung über ein halbes Jahrhundert alten Werks rechtfertigt.

Die Frage ist allerdings die, ob Hans Werner Henzes „Der Prinz von Homburg“ in der Art auf die Bühne gebracht werden muss wie jetzt in Stuttgart. Schon im ursprünglichen Schauspiel sehen die einen eine Verherrlichung Preußens, ein Loblied des Militarismus und die anderen einen märchenhaften Traum oder ein traumhaftes Märchen.

Was dieses, wie Heinrich Heine sagte, „gleichsam vom Genius der Poesie selbst“ geschriebenes Drama in Wirklichkeit ist, das drückte Wilhelm Grimm mit den Worten aus, die er über dessen Grundidee geschrieben hat: „Ich habe nirgends schöner die Macht des Gesetzes und die Anerkennung des Höheren, vor dem auch das Gesetz zerfällt, dargestellt gefunden“. In der zwischen Traum und Wirklichkeit angesiedelten Stuttgarter Aufführung, unter der Regie von Stephan Kimmig, auf der Bühne von Katja Haß und mit den Kostümen von Anja Rabes kommt das Adjektiv „schön“ überhaupt nicht vor.

Besondere Bühnengestaltung

Aber nicht genug damit. Die Bühne ist ein Zwischending von Schlachthaus und Ballettproberaum, alles in Weiß, dazu kommt in einer Szene ein Spiegelkabinett.

Die Kostüme stammen selbstverständlich nicht von Fehrbellin I673 – dem Ort und der Zeit der Opernhandlung –, die Protagonisten tragen vielmehr Alltagskleidung von heute, die sich aber nicht in der üblichen Oberbekleidung erschöpft, sondern zu der, wenn auch nicht passend, Unterwäsche und Trainingsanzüge gehören, dazu Sonnenbrillen. Von einer Schlacht ist zu Recht nichts zu sehen, dafür beschmieren einige Soldaten ihre Körper mit blutroter Farbe. Andere dürfen an einer Stange Exercice-Teile zeigen. Bockleitern in verschiedenen Größen stehen auf der Bühne herum.

Nicht nur einmal wird an der Rampe gesungen, wodurch auch das Spiel mit- und gegeneinander leidet, ganz abgesehen davon, dass eine schauspielerische oder gar musikdramatische Rollengestaltung zu kurz kommt.

Im Gegensatz zur szenischen Realisierung wird das Staatsorchester Stuttgart, unter dem nuancenreichen, sowohl die furiosen Momente der Komposition als auch das Belcanto der Arien und Duette adäquat zum Klingen bringenden Dirigat von Stuttgarts Generalmusikdirektor Cornelius Meister, den Intentionen von Hans Werner Henze vollauf gerecht.

Gleiches gilt für die meisten Sänger. In der Titelrolle wartet Robin Adams mit einem expressiven Bariton auf, mit dem er dessen Zwiespältigkeit und Zerrissenheit transparent macht. Mit strahlender Höhe brilliert die dramatische Sopranistin Vera-Lotte Böcker als Prinzessin Natalie.

Stimmlich ausdrucksstark gestaltet der charaktervolle Tenor Stefan Margita die Partie des Kurfürsten. Die routinierte Mezzosopranistin Helene Schneiderman ist die Kurfürstin.

Der Tenor Moritz Kallenberg, Mitglied des Internationalen Opernstudios, lässt nicht nur durch seine gesangliche Leistung aufhorchen, er überzeugt auch spielerisch als Graf Hohenzollern. Wuchtig gibt der Bariton Michael Ebbacke den Feldmarschall Dörfling. Seinen profunden Bass leiht Friedemann Röhling dem Obrist Kottwitz.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019