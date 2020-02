Zwischen Verschleiern und Enthüllen

Unter besonderen Vorzeichen stand am Mainfranken Theater Würzburg eine Wiederaufnahme des 70 Minuten-Tanzstücks „Naked“, mit dem sich die Würzburger Choreografin Dominique Dumais mit ihrem Partner Kevin O‘Day vor fast vier Jahren nach 14-jähriger Amtszeit am Nationaltheater Mannheim verabschiedet hatte. Es war in der Quadratestadt ein Publikumserfolg, den auch Würzburgs Intendant Markus Trabusch miterlebte. In Mannheim beendete Dumais mit „Naked“ eine Trilogie zur Erforschung des Tanzes und der Annahme, dass im Körper und seiner Anatomie bereits alle tänzerischen Ausdrucksformen angelegt sind.

So wie in Mannheim die Individualität von 14 Mitgliedern des Tanzensembles im Vordergrund stand, waren es in Würzburg zwölf Tänzer, die – ohne eine Geschichte zu erzählen – ihre tänzerischen Ausdrucksformen in einem vorgegebenem Rahmen bis in die tiefsten Empfindungen auszuloten versuchten.

Neuausrichtung nach Anna Vita

Radikaler könnte die Neuausrichtung nach Anna Vitas erfolgreichen Handlungsballetten in der Domstadt nicht sein; kein Wunder also, dass die forcierten Selbstfindungsprozesse des Tanzensembles bisher ein vergleichsweise verhaltenes Echo fanden.

Absolut überzeugen konnte die individuelle Bewegungssprache im Einklang mit den Cello-Klängen der kanadischen Musikerin Julia Kent, die – wie in Mannheim – auch die Würzburger Adaption mit ihren minimalistisch angehauchten, oft schwermütigen Kompositionen begleitete. Angereichert mit elektronischen Klängen erzeugte der musikalische Aufbau mit vielen selbst eingespielten Loops und Klangfarben der Natur einen suggestiven Sog, der die dynamischen Bewegungen ausdrucksstärker werden ließ und ihnen emotionalen Halt gab.

So entstand ein schier unerschöpflicher Bewegungsfluss, der nur an der Nahtstelle der 14 Musikstücke aus den drei Alben „Character“, „Asperities“ und „Green and Grey“ kurz unterbrochen wurde. Von den Klängen inspiriert nehmen die Tänzer die Zuschauer auf ihre Reise in die Welt des reinen Tanzes.

In Würzburg wollte Dumais offenbar „auf Nummer sicher gehen“ und setzte auf ihre gemeinsam mit der Mannheimer Truppe entwickelte Choreografie.

Bei der Wiederaufnahme dieser Produktion rückte die Ballettdirektorin von ihrem Konzept ab, die künstlerische Sprache allein aus dem individuellen Potenzial der Tänzer heraus zu entwickeln. Dennoch hat sie versucht, die Individualität des Würzburger Ensembles in der bestehenden Choreografie und ihren unterschiedlichen Rollen zu finden. Unterstützt wurde dieses Anliegen durch Mariella von Vequel-Westernach, die das in Mannheim realisierte Lichtkonzept von Bonnie Beecher mit gedämpften Farben umsetzte, die das dominierende Spiel zwischen Verschleiern und Enthüllen wirkungsvoll unterstrichen.

Eine wesentliche Aufgabenstellung kam auf Tatyana von Walsum zu, die als Bühnen- und Kostümbildnerin luftige, bis auf den Boden reichende Stoffbahnen und Ballonseide als Spielmaterial bereitstellte. Wie bei einer Zwiebel wurde so Schicht um Schicht von der Vorbühne bis zum Bühnenhintergrund freigelegt. So wie der Bühnenraum sich nach und nach „entblätterte“, fielen auch bei den Tänzern die Hüllen über ihren hautfarbenen Dessous.

Die Grenzen verschwimmen

Beinfrei trugen die Tänzerinnen einfarbige Hemdchen, während die Tänzer mit blanken Oberkörpern noch plastischer die Grenzen zwischen dem Außen und Innen verschwimmen ließen. Zu wallenden Stoffbahnen passten fließende, aus der Anatomie der Körper sich von den Extremitäten bis in die Körpermitte fortpflanzende Erschütterungen und Bewegungen, die ab und zu in einer synchron getanzten Formation mündeten oder die gekrümmte Wirbelsäule nachzeichneten.

Wesentliche Aufgaben bei der Einstudierung kamen auf Katharina Nakui und Tyrel Larson zu, die bereits in Mannheim im Tanzensemble die Choreografie mitgestalteten. Variantenreich tanzten mit ihnen Marcel Casablanca, Viola Daus, Debora di Biagi, Ka Chun Hui, Yusuke Inoue, Anna Jirmanova, Riccardo Battaglia (im Wechsel mit David Kristof), Jayson Syrette, Maya Tenzer und Clara Thierry. Bei der Premiere im Großen Haus gab es noch reichlich freie Plätze; umso nachhaltiger gab es satten Beifall für die Künstler.

