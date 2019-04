Zwischen wahrer Größe und technisch niveauvoll

Die in Karlsruhe geborene und in Mannheim aufgewachsene Simone Jandl (Bild) ist auf dem besten Weg, sich zu einer wirklich großen Bratschistin zu entwickeln – etwa vom Format einer Tabea Zimmermann, bei der Simone Jandl studiert hat. Davon konnte man sich jetzt bei dem Konzert überzeugen, das sie zusammen mit dem Pianisten Aurelius Braun in den Reiss-Engelhorn-Museen gab.

Von Anfang an überzeugte sie durch hochdifferenzierte, sensible Tongebung – sie kniet sich oft förmlich in die Musik hinein, ihre dynamische Bandbreite reicht von der aggressiv auftrumpfenden Attacke bis zum zartesten Vierfach-Pianissimo, ihr Ton von sinnlicher Wärme bis zu schroffer Ruppigkeit.

Unverzichtbarer Amadeus

Es erklangen Franz Schuberts berühmte Arpeggione-Sonate und César Francks A-Dur-Sonate, dazwischen Wolfgang Amadeus Mozarts Klaviersonate G-Dur KV 283 – ein erstaunlich reifes und unorthodoxes Werk, komponiert vom 18- oder 19-jährigen Mozart, der bei einem Konzert der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz natürlich in gewisser Weise unverzichtbar ist.

Aurelius Braun, Simone Jandls musikalischer Partner, brauchte ein wenig, bis beider Interpretationen ein gleichwertiges Niveau erreicht hatten. Bei der Arpeggione-Sonate wirkte sein Spiel noch ziemlich ängstlich und schülerhaft. Doch bei Mozart zeigte sich ein ganz anderer Aurelius Braun, erkennbar an einem anderen, viel differenzierteren Klang, einer freieren, souveräneren Gestaltungskraft und einer wesentlich selbstbewussteren Körper- (und Klang-)sprache.

Die beiden Interpreten, deren Parts bei Schubert bestenfalls nebeneinander her liefen, erwiesen sich jetzt als ebenbürtige Partner, die mit großer Selbstverständlichkeit aufeinander hören und reagieren. Dass vor allem von Braun durchaus nicht nur richtige Noten zu hören waren, dass bei ihm nicht jede Figur wirklich bis ins letzte Detail ausformuliert war, änderte wenig am Eindruck, dass beide auf spieltechnisch eindrucksvollem Niveau unterwegs sind, wie das beim interpretatorischen Nachwuchs heute eigentlich selbstverständlich ist. host

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019