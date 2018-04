1. Edinger-Konzert fast ausverkauft

Anzeige

Mehr als vier Wochen vor dem Termin ist das erste Weihnachtskonzert der Edinger-Chöre in der Kirche St. Pankratius in Schwetzingen fast ausverkauft. Für das Gastspiel am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr gibt es nur noch ganz wenige Karten. Auch für das traditionelle Konzert am zweiten Weihnachtstag in der evangelischen Kirche in Ladenburg läuft der Verkauf hervorragend, wie Chordirektor Edinger betont. Hier sind bereits mehr als die Hälfte der Karten weg. Tickets gibt es in Ladenburg noch im Morgenforum des "MM", Hauptstraße 20, und bei Elektro Friedrich. hje