1. „Rock-Bierprobe“ fast ausverkauft

Biergenießer und Rockmusikfreunde sollen am Samstag, 13. Oktober, ab 19 Uhr voll auf ihre Kosten kommen: Der Ladenburger Gesangverein Liederkranz lädt anlässlich seines 175. Jubiläums zur 1. „Rock-Bierprobe“ in den Kaiserkeller ein. Trotz des Veranstaltungsmottos ist Party angesagt. Es stehen sechs verschiedene und seltene Biere zur Auswahl, die jeweils aus der Gegend kommen, die schon Ziele von Chorfahrten waren, also aus Prag, Wien, Lisburn/Irland, München, Gratkorn und Paternion.

Den musikalischen Teil übernimmt die bekannte Coverband The Bombshells. Es gibt keine Abendkasse und bereits nur noch wenige Karten zu 10 Euro im Internet unter www.liederkranz1843.de oder per E-Mail an info@liederkranz-ladenburg.de. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.09.2018