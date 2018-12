10 000 Euro gewonnen

Renata Piras-Fasolo (v. l.), Martha und Pinuccio Carboni und Filialleiter Hans-Jürgen Butschek. © sparkasse

Martha und Pinuccio Carboni haben beim PS-Sparen der Sparkasse Rhein Neckar Nord das große Los gezogen und den Hauptgewinn von 10 000 Euro abgestaubt. Als kurz vor Weihnachten das Telefon klingelte, trauten die Carbonis zunächst ihren Ohren nicht. Zu viel hatten sie schon über Betrügereien am Telefon gehört. Und nun sollen sie so viel Geld gewonnen haben?

Als sie dann in der Ladenburger Sparkassen-Filiale den Gewinn bestätigt bekamen, war die Freude groß. Die Eheleute sind zwar seit Jahrzehnten begeisterte Lottospieler, aber mehr als 50 Euro haben sie noch nicht gewonnen. „Doch wer nicht spielt, kann auch nicht gewinnen“, weiß Pinnuccio Carboni. Der gebürtige Sarde kam 1961 nach Ladenburg. Fast genauso lang ist er auch Sparkassenkunde. Mit seiner Frau gönnt er sich ab und zu ein PS-Los.

Konkrete Pläne haben sie mit dem Hauptgewinn noch nicht: „Das bekommen wir schon klein“, sagte Martha Carboni bei der Gewinnübergabe mit einem Augenzwinkern. Auch für Filialleiter Hans-Jürgen Butschek ist der Hauptgewinn etwas Besonderes: „Seit ich 2017 die Leitung in Ladenburg übernommen habe, hatten wir so einen großen PS-Gewinn noch nicht.“

Erlös für gute Taten

Die Ladenburger sind nach Angaben der Bank die einzigen Gewinner von 10 000 Euro im Jahr 2018. Allerdings haben bereits 16 PS-Sparer jeweils 5 000 Euro gewonnen. Die Gewinner verteilen sich über das gesamte Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein Neckar Nord von Weinheim im Osten bis Mannheim im Westen und von Laudenbach im Norden bis Schriesheim im Süden. Aus der Kombination von Sparen und Gewinnen entstehen nicht allein Guthaben und Preise, sondern auch stattliche Spenden. 25 Cent je Los fließen in gemeinnützige Projekte aus der Region. „Allein im Jahr 2017 kamen so fast 100 000 Euro zusammen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Sparkasse. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018