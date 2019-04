Noch bis Ende Juni sind im Schaukasten am Domhof Bilder zum Thema „100 Jahre Baugenossenschaft“ zu sehen. Bürgermeister Wilhelm Fritsch (1880-1967) lud zum 16. April 1919 zur Gründungsversammlung einer gemeinnützigen Baugenossenschaft Ladenburg in den Bürgersaal des Rathauses ein.

Der Grund war die allgemeine Wohnungsnot, zu deren Behebung in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg von der öffentlichen Hand kein Beitrag zu erwarten war. Ziel war es, sozialen Wohnraum zu erschwinglichen Preisen zu errichten. Die ersten Wohnungen waren 1920 bezugsfertig.

Im Laufe der Jahre wurden trotz der schweren Zeiten – Inflation und andere Kriegsfolgen, Wirtschaftskrisen – 58 Häuser gebaut. Sie befinden sich in dem nördlich der Schwarzkreuzstraße gelegenen Teil der Zehntstraße beidseitig, in der Sandgewannstraße auf der Westseite, in der Schwarzkreuzstraße und am Schwedenweg. red

